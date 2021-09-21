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Как приготовить чвиштари – хрустящие грузинские лепешки с сулугуни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
21 сентября, 17:09
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Они замешиваются на кукурузной муке, бывают круглой или овальной формы. Подаются отдельно и как дополнение к первому блюду. К чвиштари можно подать ваш любимый соус
Грузинские лепешки с сулугуни - чвиштари
Грузинские лепешки с сулугуни - чвиштари / Фото: instagram.com/georgia_kaheti/

И, наверное, самое главное правило – есть чвиштари сразу, горячими. Только так вы почувствуете легкий хруст их корочки и увидите тягучесть сулугуни. Грузины используют молодой, вызревший и даже копченый сулугуни. Именно с этим сыром можно получить настоящие чвиштари. Причем в пропорции 1:1 с мукой, для сочности. Можно, конечно, попробовать другой рассольный сыр, но желаемого эффекта вы не получите. Вместо обычной воды можно взять минеральную. Ясное дело, грузинскую. В общем, еще одно достойное дополнение к списку несладкой, пышной и сочной выпечки с сыром.

Грузинские чвиштари

Ингредиенты:

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  • Кукурузная мука – 200 г
  • Сулугуни – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода (сколько возьмет тесто)

Способ приготовления:

  1. Сулугуни натереть на мелкой терке и смешать с мукой. Добавить яйцо и вымешивать, постоянно добавляя воду.
  2. Тесто должно легко поддаваться, быть, как для обычных пышек или лепешек.
  3. Сформировать чвиштари овальной формы.
  4. Обжарить с двух сторон до румяной корочки, подавать горячими.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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