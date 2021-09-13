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Нежнейший паприкаш с курицей – секреты и рецепт гордости венгерской кухни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 сентября, 17:23
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Кроме самой курицы, очень требовательно выбирайте сметану для паприкаша. Она должна быть свежей и абсолютно некислой. Ну и паприка, без нее вы получите просто овощное рагу с мясом. Подавать блюдо можно с любым гарниром
Паприкаш из курицы
Паприкаш из курицы / Фото: instagram.com/tenkova07/

Паприкаш для венгров, как для нас борщ. Можно сказать – это обычное овощное рагу с мясом. А как же наличие сметаны, исключительно свежей и без кислинки? Плюс молодая молотая паприка, основной ингредиент паприкаша, который и придает блюду красный оттенок. В Венгрии этим блюдом заманивают в кафе туристов. Туристы, в свою очередь, привозят рецепты домой и практикуют это многогранное с остринкой блюдо. Если любите на ужин, чтобы было вкусно и быстро, приготовьте паприкаш.

Паприкаш с курицей

Паприкаш с курицей
Паприкаш с курицей

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Ингредиенты

  • Филе куриной грудки – 300 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Томатный сок – 200 мл
  • Сметана – 70 г
  • Мука – 1 ст. л.
  • Паприка, соль
  • Смесь из перцев
  • Петрушка – пучок
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Помидоры баланшировать и снять кожицу. Нашинковать мелко лук и обжарить на оливковом масле.
  2. На сковороду с толстым дном выложить измельченный чеснок. Нарезать куриное филе кусочками 1-2 см и обжарить вместе с луком до полуготовности.
  3. К курице добавить нарезанные кубиками болгарский перец и помидоры. Посолить, поперчить. Добавить паприку и томатный сок. Тушить около 10 минут.
  4. Смешать сметану с мукой и добавить в паприкаш. Тушить еще около 10 минут.
  5. В конце добавить измельченную петрушку.

Здесь узнаете, как приготовить сицилийское рагу из баклажанов к ужину.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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