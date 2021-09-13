Нежнейший паприкаш с курицей – секреты и рецепт гордости венгерской кухни

Кроме самой курицы, очень требовательно выбирайте сметану для паприкаша. Она должна быть свежей и абсолютно некислой. Ну и паприка, без нее вы получите просто овощное рагу с мясом. Подавать блюдо можно с любым гарниром