Нежнейший паприкаш с курицей – секреты и рецепт гордости венгерской кухни

Паприкаш для венгров, как для нас борщ. Можно сказать – это обычное овощное рагу с мясом. А как же наличие сметаны, исключительно свежей и без кислинки? Плюс молодая молотая паприка, основной ингредиент паприкаша, который и придает блюду красный оттенок. В Венгрии этим блюдом заманивают в кафе туристов. Туристы, в свою очередь, привозят рецепты домой и практикуют это многогранное с остринкой блюдо. Если любите на ужин, чтобы было вкусно и быстро, приготовьте паприкаш.
Паприкаш с курицей
Ингредиенты
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- Филе куриной грудки – 300 г
- Помидоры – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Томатный сок – 200 мл
- Сметана – 70 г
- Мука – 1 ст. л.
- Паприка, соль
- Смесь из перцев
- Петрушка – пучок
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Помидоры баланшировать и снять кожицу. Нашинковать мелко лук и обжарить на оливковом масле.
- На сковороду с толстым дном выложить измельченный чеснок. Нарезать куриное филе кусочками 1-2 см и обжарить вместе с луком до полуготовности.
- К курице добавить нарезанные кубиками болгарский перец и помидоры. Посолить, поперчить. Добавить паприку и томатный сок. Тушить около 10 минут.
- Смешать сметану с мукой и добавить в паприкаш. Тушить еще около 10 минут.
- В конце добавить измельченную петрушку.
Здесь узнаете, как приготовить сицилийское рагу из баклажанов к ужину.