Как приготовить мхловани – традиционный грузинский пирог со шпинатом и сулугуни

Традиционно мхловани готовят с крапивой или свекольной ботвой. Сейчас не сезон, так что можно использовать шпинат. Мацони легко заменяется кефиром. Что касается сыра, то это сулугуни и имеретинский