Как приготовить мхловани – традиционный грузинский пирог со шпинатом и сулугуни

Грузия славится своими пирогами с сыром и дополнительными ингредиентами. В каждом регионе страны есть свой личный хачапури.
Самый сырный из них – это ачма, а с самой большой концентрацией зелени – это мхловани. Рецепт появился в горных регионах Грузии, традиционно готовится со свекольной ботвой, а тесто замешивается на мацони.
В своем рецепте xatia.imereli предлагает заменить ботву шпинатом, а мацони – кефиром.
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Мхловани со шпинатом
Ингредиенты:
- Кефир комнатной температуры – 230 мл
- Теплая вода – 1/2 стакана
- Сода, соль, сахар – по 0,5 ч. л
- Растительное масло – 4 ст. л.
- Мука – 3,5 стакана
- Шпинат – 150 г
- Зеленый лук – 25 г
- Кинза, петрушка и укроп
- Сыр имеретинский – 200 г
- Сулугуни – 160 г
- Сливочное масло – 2 ст. л.
Как приготовить:
- Кефир смешать с водой, добавить соду и оставить на несколько минут. Добавить растительное масло, соль, сахар и перемешать.
- Частями ввести муку. Замесить нежное тесто, накрыть салфеткой и оставить на 1 час.
- Для начинки шпинат мелко нарезать, посыпать крупной солью.
- Сыр натереть, лук и зелень нарезать. Соединить, добавить к шпинату.
- Тесто разделить на равные части. Раскатать, выложить начинку и соединить края теста. Перевернуть швом вниз.
- Сковороду нагреть и слегка смазать маслом. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
- Готовые мхловани смазать сливочным маслом.
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