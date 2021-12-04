Як приготувати мхловані – традиційний грузинський пиріг зі шпинатом та сулугуні

Традиційно мхловані готують з кропивою або буряковим бадиллям. Зараз не сезон, тож можна використовувати шпинат. Мацоні замінюється кефіром. Щодо сиру, то це сулугуні та імеретинський