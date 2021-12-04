Як приготувати мхловані – традиційний грузинський пиріг зі шпинатом та сулугуні

Грузія славиться своїми пирогами із сиром та додатковими інгредієнтами. У кожному регіоні країни є свій особистий хачапурі.
Найсирніший з них – це ачма, а з найбільшою концентрацією зелені – це мхловані. Рецепт з'явився в гірських регіонах Грузії, традиційно готується з буряковим бадиллям, а тісто замішується на мацоні.
У своєму рецепті xatia.imereli пропонує замінити бадилля шпинатом, а мацоні – кефіром.
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Мхловані зі шпинатом
Інгредієнти:
- Кефір кімнатної температури – 230 мл
- Тепла вода – 1/2 склянки
- Сода, сіль, цукор – по 0,5 ч. л
- Олія – 4 ст. л.
- Борошно – 3,5 склянки
- Шпинат – 150 г
- Зелена цибуля – 25 г
- Кінза, петрушка та кріп
- Сир імеретинський – 200 г
- Сулугуні – 160 г
- Вершкове масло – 2 ст. л.
Як приготувати:
- Кефір змішати з водою, додати соду і залишити на кілька хвилин. Додати олію, сіль, цукор і перемішати.
- Частинами ввести борошно. Замісити ніжне тісто, накрити серветкою та залишити на 1 годину.
- Для начинки шпинат дрібно нарізати, посипати великою сіллю.
- Сир натерти, цибулю та зелень нарізати. З'єднати, додати до шпинату.
- Тісто розділити на рівні частини. Розкочати, викласти начинку та з'єднати краї тіста. Перевернути швом униз.
- Сковороду нагріти і змастити олією. Обсмажити і двох боків до золотавого кольору.
- Готові мхловані змастити вершковим маслом.