Фаршированные яйца "Полосатики" – рецепт яркой закуски на Новый год-2022

На новогодних закусках, холодных и горячих, – лежит большая ответственность. Именно с них начинает складываться общая картина праздничного стола.

Эти оранжевые фаршированные яйца отлично справятся со своим заданием и украсят стол безусловно. Тем более они повторяют окрас тигра, символа Нового года-2022.

Фаршированные яйца "Полосатики" / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В рецепте от iamcookru желтки нужно соединить с печенью трески, а украсить закуску вареной морковью и маслинами.

Фаршированные яйца "Полосатики"

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Печень трески – 120 г

Морковь – 1 шт.

Маслины – 10 шт.

Лук красный – половина

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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