Фасоль с грибами и перцем – если любите острое на ужин

Фасоль, если не считать ее варки, приготовить просто. Это очень дружелюбный продукт к любым овощам, соусам и мясу. Все, где есть эти бобовые, превращается во вкусное.
Сooking.nytimes.com предлагает рецепт острого блюда, в нем действительно много перца. Но если не очень не любите "пылающую" еду, то кладите его меньше. Что касается грибов, то, безусловно, будет вкуснее при наличии сушеных белых.
Фасоль с грибами и острым перцем / Фото: cooking.nytimes.com
Фасоль с грибами и острым перцем
Ингредиенты:
- 400 г грибы;
- 1 шт. лук, мелко нарезанный;
- 2 шт. красный сладкий перец, мелко нарезанный;
- 1 шт. халапеньо, рубленый;
- 3 зубчика чеснока, измельченные;
- 1 ч. л. молотого мягкого чили;
- щепотка молотого тмина, корицы;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- 350 г нарезанных кубиками помидоров (свежих или консервированных);
- 400 г черной фасоли;
- 400 г овощного бульона;
- 30 г сушеных белых грибов (по желанию);
- сметана, кинза – для подачи;
- соль, перец, растительное масло.
Как приготовить:
- Нагрейте масло в большой сковороде. Добавьте грибы, по щепотке соли и перца и готовьте, пока грибы не станут более темными и вся жидкость не исчезнет.
- Уменьшите огонь и добавьте лук. Готовьте, пока лук не подрумянится.
- Положите болгарский перец, халапеньо и чеснок и готовьте еще 2 минуты, часто помешивая.
- Всыпьте порошок чили, тмин и корицу и готовьте около 1 минуты, затем добавьте томатную пасту и перемешайте.
- Добавьте консервированные нарезанные кубиками помидоры и их сок, бобы, бульон и белые грибы, если используете. Посолите и поперчите по вкусу.
- Накройте крышкой и тушите, помешивая, 20 минут. Разложите по тарелкам и подавайте со сметаной и кинзой.
Читайте также: