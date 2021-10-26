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Фасоль с грибами и перцем – если любите острое на ужин

Ирина Маслова
26 октября, 18:01
Этот рецепт предполагает немалое количество острого перца, но нейтрализуют грибы. Грибы могут быть любыми, а вот фасоль, желательно, черная вареная или консервированная

Фасоль, если не считать ее варки, приготовить просто. Это очень дружелюбный продукт к любым овощам, соусам и мясу. Все, где есть эти бобовые, превращается во вкусное.

Сooking.nytimes.com предлагает рецепт острого блюда, в нем действительно много перца. Но если не очень не любите "пылающую" еду, то кладите его меньше. Что касается грибов, то, безусловно, будет вкуснее при наличии сушеных белых.

Фасоль с грибами и острым перцем / Фото: cooking.nytimes.com

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Фасоль с грибами и острым перцем

Ингредиенты:

  • 400 г грибы;
  • 1 шт. лук, мелко нарезанный;
  • 2 шт. красный сладкий перец, мелко нарезанный;
  • 1 шт. халапеньо, рубленый;
  • 3 зубчика чеснока, измельченные;
  • 1 ч. л. молотого мягкого чили;
  • щепотка молотого тмина, корицы;
  • 3 ст. л. томатной пасты;
  • 350 г нарезанных кубиками помидоров (свежих или консервированных);
  • 400 г черной фасоли;
  • 400 г овощного бульона;
  • 30 г сушеных белых грибов (по желанию);
  • сметана, кинза – для подачи;
  • соль, перец, растительное масло.

Как приготовить:

  1. Нагрейте масло в большой сковороде. Добавьте грибы, по щепотке соли и перца и готовьте, пока грибы не станут более темными и вся жидкость не исчезнет.
  2. Уменьшите огонь и добавьте лук. Готовьте, пока лук не подрумянится.
  3. Положите болгарский перец, халапеньо и чеснок и готовьте еще 2 минуты, часто помешивая.
  4. Всыпьте порошок чили, тмин и корицу и готовьте около 1 минуты, затем добавьте томатную пасту и перемешайте.
  5. Добавьте консервированные нарезанные кубиками помидоры и их сок, бобы, бульон и белые грибы, если используете. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Накройте крышкой и тушите, помешивая, 20 минут. Разложите по тарелкам и подавайте со сметаной и кинзой.

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