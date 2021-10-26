Квасоля з грибами та перцем – якщо любите гостре на вечерю

Квасолю, якщо не рахувати її варіння, приготувати просто. Це дуже доброзичливий продукт до будь-яких овочів, соусів та м'яса. Усе, де є ці бобові, перетворюється на смачне.

Сooking.nytimes.com пропонує рецепт гострої страви, у ній справді багато перцю. Але якщо не дуже не любите "палаючу" їжу, то кладіть його менше. Щодо грибів, то, безумовно, буде смачніше за наявності сушених білих.

Квасоля з грибами та гострим перцем / Фото: cooking.nytimes.com

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Квасоля з грибами та гострим перцем

Інгредієнти:

400 г грибів;

1 шт. цибуля, дрібно нарізана;

2 шт. солодкий червоний перець, дрібно нарізаний;

1 шт. халапеньйо, рубаний;

3 зубчики часнику, подрібнені;

1 ч. л. меленого м'якого чилі;

щіпка меленого кмину, кориці;

3 ст. л. томатної пасти;

350 г нарізаних кубиками помідорів (свіжих або консервованих);

400 г чорної квасолі;

400 г овочевого бульйону;

30 г сушених білих грибів (за бажанням);

сметана, кінза – для подачі;

сіль, перець, олія.

Як приготувати: