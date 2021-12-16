Французская запеканка тартифлет – нужны картофель, немного бекона и сыра

В холодное время года всевозможные запеканки – лучшее, когда хочется комфортной еды. Эта французская по имени тартефлет заслуживает стать любимым ужином.

Во французском регионе Савойя ее считают своим изобретением. Слово "tartiflette" на местном наречии так и переводится – картофель.

Запеканка тартифлет / Фото: instagram.com/olga.breizh.france

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Продвижением этой запеканки в массы, в свое время, занималась Ассоциация Реблошон, чтобы популяризовать одноименный сыр.

Традиционно тартифлет с ним и готовится. Это мягкий местный сыр с желтоватой прочной корочкой. Его хорошо видно на фото. Если в доме есть бри или камамбер, можно использовать его.

Рецепт взят со страницы olga.breizh.france.

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Запеканка тартифлет

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

50 г сливочного масла;

1 луковица;

2-3 лавровых листика;

200 г бекона, нарезанного кубиками;

2 зубчика чеснока, тонко нарезанные;

50 мл белого вина;

по 200 г жирных сливок, сыра 22%.

Как приготовить: