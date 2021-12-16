Французская запеканка тартифлет – нужны картофель, немного бекона и сыра

В холодное время года всевозможные запеканки – лучшее, когда хочется комфортной еды. Эта французская по имени тартефлет заслуживает стать любимым ужином.
Во французском регионе Савойя ее считают своим изобретением. Слово "tartiflette" на местном наречии так и переводится – картофель.
Запеканка тартифлет / Фото: instagram.com/olga.breizh.france
Продвижением этой запеканки в массы, в свое время, занималась Ассоциация Реблошон, чтобы популяризовать одноименный сыр.
Традиционно тартифлет с ним и готовится. Это мягкий местный сыр с желтоватой прочной корочкой. Его хорошо видно на фото. Если в доме есть бри или камамбер, можно использовать его.
Рецепт взят со страницы olga.breizh.france.
Запеканка тартифлет
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 50 г сливочного масла;
- 1 луковица;
- 2-3 лавровых листика;
- 200 г бекона, нарезанного кубиками;
- 2 зубчика чеснока, тонко нарезанные;
- 50 мл белого вина;
- по 200 г жирных сливок, сыра 22%.
Как приготовить:
- Нагреть духовку до 200 градусов.
- Картофель очистить и нарезать одинаковыми кружочками. Отварить в подсоленной воде в течение 10 минут. Воду слить.
- В сковороде на небольшом огне растопить сливочное масло. Добавить лук и бекон, жарить 15 минут. Через 10 минут добавить чеснок.
- Увеличить огонь и влить вино. Выпарить его практически полностью, а затем добавить сливки и картофель. Посолить и поперчить.
- Переложить в форму для запекания и разложить по поверхности сыр, нарезанный полосками.
- Запекать около 15-20 минут, пока сыр не подрумянится и не расплавится.