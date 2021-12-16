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Французька запіканка тартифлет – потрібні картопля, трохи бекону та сиру

Ірина Маслова
16 грудня, 18:20
Причому бекон можна замінити копченою або відвареною куркою. Щодо сиру, то в ідеалі це має бути реблошон. Замінюється він будь-яким іншим м'яким на кшталт камамбера або брі

У холодну пору року всілякі запіканки – найкраще, коли хочеться комфортної їжі. Ця французька на ім'я тартефлет заслуговує стати улюбленою вечерею.

У французькому регіоні Савоя її вважають своїм винаходом. Слово "tartiflette" з місцевої говірки так і перекладається – картопля.

Запіканка тартифлет / Фото: instagram.com/olga.breizh.france

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Просуванням цієї запіканки в маси свого часу займалася Асоціація Реблошон, щоби популяризувати однойменний сир.

Традиційно тартифлет з ним і готується. Це м'який місцевий сир із жовтуватою міцною скоринкою. Його добре видно на фото. Якщо вдома є брі або камамбер, можна використовувати його.

Рецепт взято зі сторінки olga.breizh.france.

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Запіканка тартифлет

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 цибулина;
  • 2-3 лаврове листя;
  • 200 г бекону, нарізаного кубиками;
  • 2 зубчики часнику, тонко нарізані;
  • 50 мл білого вина;
  • по 200 г жирних вершків, сиру 22%.

Як приготувати:

  1. Нагріти духовку до 200 градусів.
  2. Картоплю очистити і нарізати однаковими кружальцями. Відварити у підсоленій воді впродовж 10 хвилин. Воду злити.
  3. У сковороді на невеликому вогні розтопити вершкове масло. Додати цибулю та бекон, смажити 15 хвилин. За 10 хвилин додати часник.
  4. Збільшити вогонь та влити вино. Випарити його практично повністю, а потім додати вершки та картоплю. Посолити та поперчити.
  5. Перекласти у форму для запікання та розкласти по поверхні сир, нарізаний смужками.
  6. Запікати близько 15-20 хвилин, доки сир не підрум'яниться і не розплавиться.