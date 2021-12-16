Французька запіканка тартифлет – потрібні картопля, трохи бекону та сиру

У холодну пору року всілякі запіканки – найкраще, коли хочеться комфортної їжі. Ця французька на ім'я тартефлет заслуговує стати улюбленою вечерею.

У французькому регіоні Савоя її вважають своїм винаходом. Слово "tartiflette" з місцевої говірки так і перекладається – картопля.

Запіканка тартифлет / Фото: instagram.com/olga.breizh.france

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Просуванням цієї запіканки в маси свого часу займалася Асоціація Реблошон, щоби популяризувати однойменний сир.

Традиційно тартифлет з ним і готується. Це м'який місцевий сир із жовтуватою міцною скоринкою. Його добре видно на фото. Якщо вдома є брі або камамбер, можна використовувати його.

Рецепт взято зі сторінки olga.breizh.france.

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Запіканка тартифлет

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

50 г вершкового масла;

1 цибулина;

2-3 лаврове листя;

200 г бекону, нарізаного кубиками;

2 зубчики часнику, тонко нарізані;

50 мл білого вина;

по 200 г жирних вершків, сиру 22%.

Як приготувати: