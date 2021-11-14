Французские бенье – рецепт золотистых пончиков

Говорят, что вкуснее всего, когда запивать бенье кофе с молоком. В отличие от немецких берлинеров, французские крошечные, прямоугольной формы, реже их формируют в виде ромба. Встречаются рецепты бенье с заварным тестом и з дрожжевым.
В рецепте от haipojor в тесто нужны сухие дрожжи, затем оно должно расстояться около трех часов.
Французские пончики бенье / Фото: instagram.com/homelike_bake
Французские пончики бенье
Ингредиенты:
- по 1½ ч. л. сухие дрожжи, соль;
- 50 г сахар;
- 180 мл теплая вода;
- 120 мл молоко;
- 1 шт. яйцо крупное;
- 2 ст. л. сливочное масло;
- 450 г мука;
- растительное масло, сахарная пудра для посыпки.
Как приготовить:
- В большой миске смешать 1 столовую ложку сахара, дрожжи и теплую воду. Оставить на 10-15 минут до появления пены.
- Добавить теплое, но не горячее молоко, растопленное масло, оставшийся сахар и яйцо. Тщательно все взбить вилкой или миксером на низких оборотах.
- Добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Как только тесто перестанет прилипать к рукам, замешивание прекратить, собрать тесто в шар, выложить в миску и затянуть пленкой или закрыть крышкой. Оставить примерно на три часа, чтобы тесто поднялось.
- В сотейнике разогреть растительное масло, слоем около 5 см.
- Тесто разделить на 3-4 части. Раскатать каждую часть на присыпанной мукой поверхности. Толщина теста – примерно 5-6 мм. Разрезать раскатанное тесто на ромбы или квадраты, с размером стороны около 5 см. Нарезанные куски разложить на бумаге для выпечки.
- В несколько приемов выложить куски теста в горячее масло и обжарить до золотистого цвета со всех сторон.
- Выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
- Посыпать их сахарной пудрой.