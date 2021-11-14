Французькі беньє – рецепт золотавих пончиків

Кажуть, що найсмачніше, коли запивати беньє кавою з молоком. На відміну від німецьких берлінерів, французькі крихітні, прямокутної форми, рідше їх формують у вигляді ромба. Зустрічаються рецепти беньє із заварним тістом і з дріжджовим.

У рецепті від haipojor у тісто потрібні сухі дріжджі, потім воно має відстоятися близько трьох годин.

Французькі пончики беньє / Фото: instagram.com/homelike_bake

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Французькі пончики беньє

Інгредієнти:

по 1½ ч. л. сухі дріжджі, сіль;

50 г цукор;

180 мл тепла вода;

120 мл молоко;

1 шт. яйце велике;

2 ст. л. вершкове масло;

450 г борошно;

олія, цукрова пудра для посипання.

Як приготувати: