Французские тосты с персиками и корицей для изысканного начала дня

Тосты бывают разными. К завтраку мы обычно предпочитаем полезные. Говорить о том, что французские тосты не угрожают фигуре немного неправильно. Все-таки это белый хлеб, сливочный сыр, сахар.

Фудблогер Сьюзан Олайинка уверена, что хотя бы изредка, но эти тосты должны появляться на столе. И предлагает в качестве начинки консервированные персики. Хлеб нужен максимально свежий и эластичный, так как его предстоит немного раскатать скалкой.

Фаршированные французские тосты / Фото: www.mashed.com

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Французские тосты с персиками и корицей

Ингредиенты:

1 стакан консервированных персиков;

50 г жирных сливок;

2 яйца;

2 ч. л. корицы;

50 г сахара;

7 ломтиков белого хлеба;

70 г стакана сливочного сыра;

сливочное масло;

взбитые сливки для гарнира.

Как приготовить: