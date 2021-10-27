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Французькі тости з персиками та корицею для вишуканого початку дня

Ірина Маслова
27 жовтня, 07:01
В оригінальному рецепті – консервовані персики, але вони легко замінюються на яблука, груші, інжир. Тобто улюбленими сезонними фруктами, які попередньо треба обсмажити

Тости бувають різними. До сніданку ми зазвичай віддаємо перевагу корисним. Казати, що французькі тости не загрожують фігурі, трохи неправильно. Все ж таки це білий хліб, вершковий сир, цукор.

Фудблогерка Сьюзан Олайїнка впевнена, що хоча б зрідка, але ці тости мають з'являтися на столі. І пропонує як начинку консервовані персики. Хліб потрібен максимально свіжий і еластичний, оскільки його треба трохи розкачати качалкою.

Фаршировані французькі тости / Фото: www.mashed.com

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Французькі тости з персиками та корицею

Інгредієнти:

  • 1 склянка консервованих персиків;
  • 50 г жирних вершків;
  • 2 яйця;
  • 2 ч. л. кориці;
  • 50 г цукру;
  • 7 скибочок білого хліба;
  • 70 г склянки вершкового сиру;
  • вершкове масло;
  • збиті вершки для гарніру.

Як приготувати:

  1. Злийте воду та наріжте персики для начинки. Відкладіть.
  2. Змішайте жирні вершки, яйця, 1 ч. л. кориці та 2 ст. л. цукру. Зріжте скоринку із скибочок хліба.
  3. За допомогою качалки злегка розкотіть хліб.
  4. Намажте кожну скибочку тонким шаром вершкового сиру. Викладіть нарізані персики на один бік кожної скибочки і скрутіть у циліндр.
  5. Занурте кожен тост в яєчну суміш і обсмажте на сковороді 2-3 хвилини.
  6. Змішайте цукор та 1 ч. л. кориці. Вмочіть тости і подавайте зі збитими вершками.

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