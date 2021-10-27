Французькі тости з персиками та корицею для вишуканого початку дня

Тости бувають різними. До сніданку ми зазвичай віддаємо перевагу корисним. Казати, що французькі тости не загрожують фігурі, трохи неправильно. Все ж таки це білий хліб, вершковий сир, цукор.

Фудблогерка Сьюзан Олайїнка впевнена, що хоча б зрідка, але ці тости мають з'являтися на столі. І пропонує як начинку консервовані персики. Хліб потрібен максимально свіжий і еластичний, оскільки його треба трохи розкачати качалкою.

Фаршировані французькі тости / Фото: www.mashed.com

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Французькі тости з персиками та корицею

Інгредієнти:

1 склянка консервованих персиків;

50 г жирних вершків;

2 яйця;

2 ч. л. кориці;

50 г цукру;

7 скибочок білого хліба;

70 г склянки вершкового сиру;

вершкове масло;

збиті вершки для гарніру.

Як приготувати: