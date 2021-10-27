Французькі тости з персиками та корицею для вишуканого початку дня

Тости бувають різними. До сніданку ми зазвичай віддаємо перевагу корисним. Казати, що французькі тости не загрожують фігурі, трохи неправильно. Все ж таки це білий хліб, вершковий сир, цукор.
Фудблогерка Сьюзан Олайїнка впевнена, що хоча б зрідка, але ці тости мають з'являтися на столі. І пропонує як начинку консервовані персики. Хліб потрібен максимально свіжий і еластичний, оскільки його треба трохи розкачати качалкою.
Фаршировані французькі тости / Фото: www.mashed.com
Французькі тости з персиками та корицею
Інгредієнти:
- 1 склянка консервованих персиків;
- 50 г жирних вершків;
- 2 яйця;
- 2 ч. л. кориці;
- 50 г цукру;
- 7 скибочок білого хліба;
- 70 г склянки вершкового сиру;
- вершкове масло;
- збиті вершки для гарніру.
Як приготувати:
- Злийте воду та наріжте персики для начинки. Відкладіть.
- Змішайте жирні вершки, яйця, 1 ч. л. кориці та 2 ст. л. цукру. Зріжте скоринку із скибочок хліба.
- За допомогою качалки злегка розкотіть хліб.
- Намажте кожну скибочку тонким шаром вершкового сиру. Викладіть нарізані персики на один бік кожної скибочки і скрутіть у циліндр.
- Занурте кожен тост в яєчну суміш і обсмажте на сковороді 2-3 хвилини.
- Змішайте цукор та 1 ч. л. кориці. Вмочіть тости і подавайте зі збитими вершками.