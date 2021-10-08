Французские яйца кокот и грузинская яичница чирбули – вкуснейший выбор к завтраку

Яйца на завтрак – это неизбитая классика, ведь каждую национальную, к примеру, яичницу можно видоизменять. Не меняется только процесс приготовления. Французские яйца кокот запекаются в керамических формочках. На дне каждой обязательно должна присутствовать "кремовая подушка" из сметаны или крем-сыра.

Для грузинской чирбули нужно ткемали и грецкие орехи. Это сытное блюдо принято есть прямо со сковороды.

Яйца кокот и яичница чирбули

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Грузинская яичница чирбули

Яичница чирбули / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Ингредиенты (на три-четыре порции):

яйца – 4 шт.;

кукурузная мука (желательно белая) – 2 ст. л.;

сливочное масло – 50 г;

лук – 2 шт. (небольшие);

ткемали – 1/2 стакана ткемали;

чеснок – 2 зуб.;

шафран – 1 ч. л.;

молотые грецкие орехи – 1 ст. л.

Как приготовить:

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Орехи измельчить с шафраном. Измельчить чеснок и мелко нарезать лук. Лук и чеснок обжарить до золотистого цвета. Добавить кукурузную муку, перемешать и готовить три минуты. Добавить немного кипяченой воды и всыпать орехи с шафраном. Влить ткемали, довести до кипения и готовить три минуты. Разбить яйца в тарелку, посолить, добавить в специи и влить в сковороду. Готовить под закрытой крышкой две-три минуты. Украсить зеленью.

Яйца кокот

Яйца кокот / Фото: instagram.com/sveta_bez_glutena/

Ингредиенты (на две порции):

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яйца – 4 шт.;

сыр, ветчина – по 60 г;

черри – 6 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

молоко 1,5% – 6 ст. л.;

соль, специи – по вкусу.

Как приготовить:

На дно каждой кокотницы выложить по ложке сметану. Сверху – нарезанную ветчину. Черри разрезать на четыре части и добавить к ветчине. Натереть сыр и присыпать помидоры. Взбить два яйца с молоком, посолить, добавить специи и разлить по кокотницам. Вбить по одному яйцу сверху, посолить, поперчить. ⠀ Запекать при 180 градусах 20 минут.

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