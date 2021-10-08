Французские яйца кокот и грузинская яичница чирбули – вкуснейший выбор к завтраку

Яйца на завтрак – это неизбитая классика, ведь каждую национальную, к примеру, яичницу можно видоизменять. Не меняется только процесс приготовления. Французские яйца кокот запекаются в керамических формочках. На дне каждой обязательно должна присутствовать "кремовая подушка" из сметаны или крем-сыра.
Для грузинской чирбули нужно ткемали и грецкие орехи. Это сытное блюдо принято есть прямо со сковороды.
Яйца кокот и яичница чирбули
Грузинская яичница чирбули
Яичница чирбули / Фото: instagram.com/negotoviashchy/
Ингредиенты (на три-четыре порции):
- яйца – 4 шт.;
- кукурузная мука (желательно белая) – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 50 г;
- лук – 2 шт. (небольшие);
- ткемали – 1/2 стакана ткемали;
- чеснок – 2 зуб.;
- шафран – 1 ч. л.;
- молотые грецкие орехи – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Орехи измельчить с шафраном. Измельчить чеснок и мелко нарезать лук. Лук и чеснок обжарить до золотистого цвета.
- Добавить кукурузную муку, перемешать и готовить три минуты.
- Добавить немного кипяченой воды и всыпать орехи с шафраном.
- Влить ткемали, довести до кипения и готовить три минуты.
- Разбить яйца в тарелку, посолить, добавить в специи и влить в сковороду.
- Готовить под закрытой крышкой две-три минуты. Украсить зеленью.
Яйца кокот
Яйца кокот / Фото: instagram.com/sveta_bez_glutena/
Ингредиенты (на две порции):
- яйца – 4 шт.;
- сыр, ветчина – по 60 г;
- черри – 6 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- молоко 1,5% – 6 ст. л.;
- соль, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- На дно каждой кокотницы выложить по ложке сметану. Сверху – нарезанную ветчину.
- Черри разрезать на четыре части и добавить к ветчине. Натереть сыр и присыпать помидоры.
- Взбить два яйца с молоком, посолить, добавить специи и разлить по кокотницам.
- Вбить по одному яйцу сверху, посолить, поперчить. ⠀
- Запекать при 180 градусах 20 минут.
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