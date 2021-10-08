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Французские яйца кокот и грузинская яичница чирбули – вкуснейший выбор к завтраку

Ирина Маслова
8 октября, 07:01
Для яиц кокот нужны помидоры черри, ветчина и сыр, пропорции – по вкусу. Четкого количества ингредиентов для чирбули тоже нет, все на глаз. Но обязательно должны быть ткемали и грецкие орехи

Яйца на завтрак – это неизбитая классика, ведь каждую национальную, к примеру, яичницу можно видоизменять. Не меняется только процесс приготовления. Французские яйца кокот запекаются в керамических формочках. На дне каждой обязательно должна присутствовать "кремовая подушка" из сметаны или крем-сыра.

Для грузинской чирбули нужно ткемали и грецкие орехи. Это сытное блюдо принято есть прямо со сковороды.

Яйца кокот и яичница чирбули

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Грузинская яичница чирбули

Яичница чирбули / Фото: instagram.com/negotoviashchy/

Ингредиенты (на три-четыре порции):

  • яйца – 4 шт.;
  • кукурузная мука (желательно белая) – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • лук – 2 шт. (небольшие);
  • ткемали – 1/2 стакана ткемали;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • шафран – 1 ч. л.;
  • молотые грецкие орехи – 1 ст. л.

Как приготовить:

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  1. Орехи измельчить с шафраном. Измельчить чеснок и мелко нарезать лук. Лук и чеснок обжарить до золотистого цвета.
  2. Добавить кукурузную муку, перемешать и готовить три минуты.
  3. Добавить немного кипяченой воды и всыпать орехи с шафраном.
  4. Влить ткемали, довести до кипения и готовить три минуты.
  5. Разбить яйца в тарелку, посолить, добавить в специи и влить в сковороду.
  6. Готовить под закрытой крышкой две-три минуты. Украсить зеленью.

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Яйца кокот

Яйца кокот / Фото: instagram.com/sveta_bez_glutena/

Ингредиенты (на две порции):

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  • яйца – 4 шт.;
  • сыр, ветчина – по 60 г;
  • черри – 6 шт.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • молоко 1,5% – 6 ст. л.;
  • соль, специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. На дно каждой кокотницы выложить по ложке сметану. Сверху – нарезанную ветчину.
  2. Черри разрезать на четыре части и добавить к ветчине. Натереть сыр и присыпать помидоры.
  3. Взбить два яйца с молоком, посолить, добавить специи и разлить по кокотницам.
  4. Вбить по одному яйцу сверху, посолить, поперчить. ⠀
  5. Запекать при 180 градусах 20 минут.

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