"Голландская малышка" – 5 правил и рецепт самого воздушного блина

"Голландская малышка" очень схожа с финским ленивым блином паннукакку, он тоже готовится в духовке. Несмотря на название, в оригинале – Dutch Baby Pancake, – его придумали в одном из кафе США.
Зачастую этот блин подают с соусом, который готовится из сливочного масла, сахарной пудры и сока лимона. Но отлично украсят "Малышку" мед, ягоды, шоколад и орехи.
Блин "Голландская малышка" / Фото: instagram.com/lozaksysha
"Голландская малышка" по рецепту lozaksysha дает право выбора – украшайте ее тем, что любите.
Требования и правила "Голландской малышки"
- Лучше всего подходит чугунная литая сковорода. Этот материал отлично держит тепло.
- И духовка, и сковорода должны быть хорошо разогретыми, а именно – до 200 градусов.
- Сливочное масло на сковороде перед заливкой теста должно быть распределено по дну и бортам.
- Молоко перед приготовлением теста должно быть теплым.
- Голландский блин во время выпекания отлично поднимается, но быстро оседает. На вкус "Малышки" это совсем не влияет.
Голландский блин
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 1 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. муки;
- соль, ванилин;
- 180 мл молока:
- 30 г сливочного масла;
- шоколад, сгущенное молоко, мед, ягоды – для подачи.
Как приготовить:
- Нагреть сковороду в духовке до 200 градусов.
- Яйца взбить с сахаром, солью, ванилином и мукой, добавить теплое молоко, размешать.
- Раскаленную сковороду быстро смазать сливочным маслом, вылить тесто. Выпекать 20- 0 минут до появления румяной корочки.