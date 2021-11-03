"Голландская малышка" – 5 правил и рецепт самого воздушного блина

"Голландская малышка" очень схожа с финским ленивым блином паннукакку, он тоже готовится в духовке. Несмотря на название, в оригинале – Dutch Baby Pancake, – его придумали в одном из кафе США.

Зачастую этот блин подают с соусом, который готовится из сливочного масла, сахарной пудры и сока лимона. Но отлично украсят "Малышку" мед, ягоды, шоколад и орехи.

Блин "Голландская малышка" / Фото: instagram.com/lozaksysha

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"Голландская малышка" по рецепту lozaksysha дает право выбора – украшайте ее тем, что любите.

Требования и правила "Голландской малышки"

Лучше всего подходит чугунная литая сковорода. Этот материал отлично держит тепло. И духовка, и сковорода должны быть хорошо разогретыми, а именно – до 200 градусов. Сливочное масло на сковороде перед заливкой теста должно быть распределено по дну и бортам. Молоко перед приготовлением теста должно быть теплым. Голландский блин во время выпекания отлично поднимается, но быстро оседает. На вкус "Малышки" это совсем не влияет.

Голландский блин

Ингредиенты:

3 яйца;

1 ст. л. сахара;

4 ст. л. муки;

соль, ванилин;

180 мл молока:

30 г сливочного масла;

шоколад, сгущенное молоко, мед, ягоды – для подачи.

Как приготовить:

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