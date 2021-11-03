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"Голландская малышка" – 5 правил и рецепт самого воздушного блина

Ирина Маслова
3 ноября, 07:01
Несмотря на название, его придумали в США. Нужна чугунная сковорода и хорошо прогретая духовка. Все остальное – традиционные для блинов ингредиенты

"Голландская малышка" очень схожа с финским ленивым блином паннукакку, он тоже готовится в духовке. Несмотря на название, в оригинале – Dutch Baby Pancake, – его придумали в одном из кафе США.

Зачастую этот блин подают с соусом, который готовится из сливочного масла, сахарной пудры и сока лимона. Но отлично украсят "Малышку" мед, ягоды, шоколад и орехи.

Блин "Голландская малышка" / Фото: instagram.com/lozaksysha

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"Голландская малышка" по рецепту lozaksysha дает право выбора – украшайте ее тем, что любите.

Требования и правила "Голландской малышки"

  1. Лучше всего подходит чугунная литая сковорода. Этот материал отлично держит тепло.
  2. И духовка, и сковорода должны быть хорошо разогретыми, а именно – до 200 градусов.
  3. Сливочное масло на сковороде перед заливкой теста должно быть распределено по дну и бортам.
  4. Молоко перед приготовлением теста должно быть теплым.
  5. Голландский блин во время выпекания отлично поднимается, но быстро оседает. На вкус "Малышки" это совсем не влияет.

Голландский блин

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 4 ст. л. муки;
  • соль, ванилин;
  • 180 мл молока:
  • 30 г сливочного масла;
  • шоколад, сгущенное молоко, мед, ягоды – для подачи.

Как приготовить:

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  1. Нагреть сковороду в духовке до 200 градусов.
  2. Яйца взбить с сахаром, солью, ванилином и мукой, добавить теплое молоко, размешать.
  3. Раскаленную сковороду быстро смазать сливочным маслом, вылить тесто. Выпекать 20- 0 минут до появления румяной корочки.