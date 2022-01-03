Голубцы с картофелем – старинный рецепт постного блюда

Такие голубцы традиционно готовят на Волыни и Галичине, они идеально впишутся в меню на Святой вечер.

Понятно, что это блюдо постное, поэтому ограничивать себя в специях не нужно. Используйте свои любимые вместе с солью и перцем.

Голубцы с картошкой - старинный рецепт / Фото: instagram.com/usaninadache

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Когда они будут укладываться в кастрюлю, разложите между ними нарезанный помидор или немного томатной пасты.

Перед тем, как начинать, посмотрите эти лайфхаки по приготовлению самых вкусных голубцов.

И еще – их нужно накрыть отваренными листьями капусты во время тушения, так они лучше распарятся.

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На канале НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти рекомендуют подавать голубцы с грибной подливой или саламахой – это пропущенный через пресс чеснок с растительным маслом.

Постные голубцы с картофелем

Ингредиенты:

Капуста – 2 кочана

Картофель – 1,5-2 кг

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 2-3 шт. (или ложка томатной пасты)

Вода – 1 л

Соль, перец молотый – по вкусу

Лавровый лист – 2-3 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Как приготовить:

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