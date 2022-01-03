Голубцы с картофелем – старинный рецепт постного блюда

Такие голубцы традиционно готовят на Волыни и Галичине, они идеально впишутся в меню на Святой вечер.
Понятно, что это блюдо постное, поэтому ограничивать себя в специях не нужно. Используйте свои любимые вместе с солью и перцем.
Голубцы с картошкой - старинный рецепт / Фото: instagram.com/usaninadache
Когда они будут укладываться в кастрюлю, разложите между ними нарезанный помидор или немного томатной пасты.
Перед тем, как начинать, посмотрите эти лайфхаки по приготовлению самых вкусных голубцов.
И еще – их нужно накрыть отваренными листьями капусты во время тушения, так они лучше распарятся.
На канале НАШІ БЕСАГИ – їжа та рецепти рекомендуют подавать голубцы с грибной подливой или саламахой – это пропущенный через пресс чеснок с растительным маслом.
Постные голубцы с картофелем
Ингредиенты:
- Капуста – 2 кочана
- Картофель – 1,5-2 кг
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 2-3 шт. (или ложка томатной пасты)
- Вода – 1 л
- Соль, перец молотый – по вкусу
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Масло растительное – 2 ст. л.
Как приготовить:
- Лук нарезать и обжарить на растительном масле до полупрозрачности. Натереть морковь и обжарить вместе с луком.
- Капусту вымыть, убрать верхние листья, вырезать кочерыжку и пропарить в горячей воде, пока не начнут отделяться листья. В процессе отрывать пропаренные листья и сложить в тарелку. Вырезать у листьев толстую основу.
- Картофель очистить и мелко натереть. Чтобы он не потемнел, можно добавить немного лимонного сока. Убрать из картофеля лишнюю жидкость, пропустив его через сито.
- Соединить картофель с луком и морковью. Добавить соль, перец и другие специи. Сформировать голубцы и сложить в кастрюлю. Между голубцов положить нарезанные помидоры, лавровый лист. Залить водой.
- Тушить на среднем огне около 1 часа.