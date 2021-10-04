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Говядина по-бургундски – в чем особенность и как приготовить самое французское мясо

Ирина Маслова
4 октября, 16:13
Идеально, если перед приготовлением мясо побудет в маринаде около суток. Нужно будет хорошее красное сухое вино. Если не найдете лук-шалот, то можно использовать мелкий красный

Говорят, что прототип этого блюда был привезен герцогами Бургундскими из Бельгии. Правда, для маринада бельгийские повара использовали не вино, а пиво. Точной даты события и подтверждения этого факта пока не существует. Герцоги оценили нежнейшую тушеную говядину с овощами. После них ее оценили все Если вы называете себя ценителем хорошо приготовленной говядины и любите ее, то этот рецепт нужно обязательно воспроизвести.

Из скромных трактиров в руки мэтров поваров

Именно такой путь пришлось пройти говядине по-бургундски, прежде чем она стала достоянием не только Бургундии, но и всей Франции. Кроме версии о том, что это мясо популяризовали герцоги Бургундские, есть еще одна, более реалистичная.

Мясо по-бургундски / Фото: instagram.com/marina._.baranova/

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Небогатые крестьяне согревались этой едой во время долгих зимних вечеров. А так как в Бургундии в вине, условно, варят даже яйца, то мясо тушилось именно в нем.

С началом развития высокой кухни именитые повара стали обращать внимание на народную пищу, так случилось и с мясом по-бургундски.

Поэтому сегодня существует несколько общих правил для этой говядины:

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  • Мясо должно быть с небольшим количеством жира и нарезанным размером с куриное яйцо
  • Тушить говядину не менее 2 часов
  • Вино лучше брать из сортов винограда "пино нуар"
  • Говядина должна мариноваться не менее суток. Процеженный маринад используется во время приготовления
  • Грибы и лук-шалот берите максимально одинакового размера
  • Говядина нужно тушить со свиным салом
  • Подавать мясо с картофельным пюре

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Говядина по-бургундски

Говядина по-бургундски / Фото: instagram.com/marjoriolesya/

Ингредиенты:

  • Говядина – 1,5 кг
  • Растительное масло – 30 мл
  • Сливочное масло – 100 г
  • Мука – 20 г
  • Шампиньоны – 400 г
  • Мелкий лук – 20-24 шт.
  • Сало без кожи – 200 г
  • Молотый черный перец, соль – по вкусу

Для маринада:

  • Луковица (большая) – 1 шт.
  • Лук-шалот – 3 шт.
  • Подсолнечное масло – 20 мл
  • Красное вино – 1 л
  • Тимьян – веточка
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Молотый черный перец

Как приготовить:

  1. Мясо нарезать, влить растительное масло и красное вино.
  2. Добавить очищенные и мелко нарезанные лук и лук-шалот, тимьян, лавровый лист и перец. Перемешать.
  3. Накрыть пищевой пленкой и поставить мариноваться на сутки в холодильнике. Достать мясо, маринад процедить, ингредиенты оставить.
  4. В чугунную емкость налить 30 мл растительного масла и положить 60 г сливочного масла. Равномерно обжарить мясо до золотистой корочки. Слить в чашку мясной сок.
  5. Разогреть в той же емкости 20 г сливочного масла, добавить мясо, мясной сок и ингредиенты маринада. Присыпать мукой. Обжарить на сильном огне, постоянно переворачивая мясо.
  6. Отдельно закипятить маринад и залить мясо. Посолить и поперчить. Накрыть крышкой кастрюлю и томить на медленном огне 2,5 часа.
  7. Очистить грибы и луковички. За час до готовности мяса нарезать сало кубиками, обжарить на медленном огне 7-8 минут. Сало достать, добавить в сотейник, где жарилось сало, лук и тушить 10 минут под крышкой на медленном огне.
  8. Снять сотейник с огня и смешать в нем сало с луком.
  9. Обжарить грибы на сливочном масле 5 минут на среднем огне. Добавить к салу.
  10. Убрать из кастрюли, где тушится говядина, тимьян и лавровый лист. Положить к мясу лук, сало и грибы, тушить еще полчаса.

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