Рецепты на завтрак – гратен с курицей и турецкий салат с помидорами и орехами

Если у вас остался вареный картофель со вчерашнего ужина, то кроме тортильи и оладий, его можно использовать в гратене. Сам гратен запекайте или в большой форме, или в формочках для кексов. Пока будет готовиться ваш гратен, можно приступать к салату. В Турции он называется "Гавурда". Особенность – гранатовый соус, которым его нужно заправить.
Гратен из картофеля с курицей
Гратен с курицей / Фото: Depositphotos
Гратен с курицей и турецкий салат к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня
Ингредиенты:
- картофель – 2-3 шт.;
- жирные сливки – 250 мл;
- чеснок – 2-3 зуб.;
- сыр твердый – 50 г;
- курица или бекон – по вкусу;
- мускатный орех;
- пара веточек тимьяна;
- сливочное масло, соль.
Как приготовить:
- Картофель очистить, нарезать тонкими кружками.
- Обжарить на сливочном масле измельченный чеснок, добавить бекон или курицу. Готовить три-пять минут.
- Влить сливки, приправить молотым мускатным орехом и добавить тимьян. Прогреть сливки в течение нескольких минут.
- Формочки для запекания смазать сливочным маслом и выложить картофель веером.
- Залить сливками с беконом, посыпать тертым сыром.
- Запекать 25-30 минут при температуре 175 градусов.
- Украсить зеленью.
Турецкий салат
Турецкий салат / Фото: instagram.com/nurs_cuisine/
Ингредиенты:
- помидоры – 4 шт.;
- красный лук – 2 шт.;
- грецкие орехи – 100 г;
- наршараб (гранатовый соус) – 4-5 ст. л.;
- соль, паприка, острый красный перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Помидоры и лук нарезать кубиками. Зелень и орехи измельчить.
- Соединить ингредиенты. Добавить специи по вкусу и гранатовый соус. Перемешать.
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