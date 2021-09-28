Рецепти на сніданок – гратен із куркою і турецький салат із помідорами і горіхами

Якщо у вас залишилася варена картопля з учорашньої вечері, то крім тортильї і оладок, її можна використати в гратені. Сам гратен запікайте або у великій формі, або у формочках для кексів. Поки готуватиметься ваш гратен, можна братися за салат. У Туреччині він називається "Гавурда". Особливість – гранатовий соус, яким його потрібно заправити.
Гратен із картоплі з куркою
Гратен з куркою / Фото: Depositphotos
Гратен з куркою і турецький салат на сніданок / Фото: Колаж: Сьогодні
Інгредієнти:
- картопля – 2-3 шт.;
- жирні вершки – 250 мл;
- часник – 2-3 зуб.;
- сир твердий – 50 г;
- курка або бекон – за смаком;
- мускатний горіх;
- чебрець;
- вершкове масло, сіль.
Як приготувати:
- Картоплю очистити, нарізати тонкими кружальцями.
- Обсмажити на вершковому маслі подрібнений часник, додати бекон або курку. Готувати три-п'ять хвилин.
- Влити вершки, приправити меленим мускатним горіхом і додати чебрець. Прогріти вершки впродовж декількох хвилин.
- Форми для запікання змастити вершковим маслом і викласти картоплю віялом.
- Залити вершками з беконом, посипати тертим сиром.
- Запікати 25-30 хвилин за температури 175 градусів.
- Прикрасити зеленню.
Турецький салат
Турецький салат / Фото: instagram.com/nurs_cuisine/
Інгредієнти:
- помідори – 4 шт.;
- червона цибуля – 2 шт.;
- волоські горіхи – 100 г;
- наршараб (гранатовий соус) – 4-5 ст. л.;
- сіль, паприка, гострий червоний перець – за смаком.
Як приготувати:
- Помідори і цибулю нарізати кубиками. Зелень і горіхи подрібнити.
- Усі компоненти змішати. Додати спеції за смаком і гранатовий соус. Перемішати.
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