Гречотто с шампиньонами – итальянский взгляд на нашу любимую гречку

Если вы владеете несложным искусством приготовления ризотто, то с гречотто вы справитесь наверняка.

Думать о том, что о "черной каше" известно исключительно на наших просторах, неправильно. Гречку в Италии называют сарацинским зерном, отсюда и название блюда – сараченотто.

Гречотто с грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

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Кстати, ризотто итальянцы могут готовить из перловки. Так что опять удивляться не нужно.

Вариантов у гречотто может быть много – в него добавляют и жареный бекон, и грудинку, всевозможные травы и даже немного белого вина вместо овощного или мясного бульона.

У фудблогера little_big_food гречотто с грибами. Она предлагает немного переварить гречку, так как консистенция гречотто не должна быть рассыпчатой.

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Гречотто с грибами

Ингредиенты:

Отварная гречка – 500 г

Шампиньоны – 200 г

Лук – 100 г

Сливки – 100 мл

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец – по вкусу

Пармезан

Как приготовить: