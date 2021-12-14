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Гречотто с шампиньонами – итальянский взгляд на нашу любимую гречку

Ирина Маслова
14 декабря, 17:23
В Италии это блюдо называется сараченотто. То есть каша из сарацинского зерна, то есть из гречки. Кашу нужно максимально разварить, а подавать, слегка притрусив пармезаном

Если вы владеете несложным искусством приготовления ризотто, то с гречотто вы справитесь наверняка.

Думать о том, что о "черной каше" известно исключительно на наших просторах, неправильно. Гречку в Италии называют сарацинским зерном, отсюда и название блюда – сараченотто.

Гречотто с грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

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Кстати, ризотто итальянцы могут готовить из перловки. Так что опять удивляться не нужно.

Вариантов у гречотто может быть много – в него добавляют и жареный бекон, и грудинку, всевозможные травы и даже немного белого вина вместо овощного или мясного бульона.

У фудблогера little_big_food гречотто с грибами. Она предлагает немного переварить гречку, так как консистенция гречотто не должна быть рассыпчатой.

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Гречотто с грибами

Ингредиенты:

  • Отварная гречка – 500 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Лук – 100 г
  • Сливки – 100 мл
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, перец – по вкусу
  • Пармезан

Как приготовить:

  1. Грибы нарезать и обжарить на сухой сковороде или с совсем небольшим количеством масла. Когда грибы поджарятся, добавить нарезанный лук и на среднем огне тушить 5 минут.
  2. Влить сливки, добавить рубленный чеснок, готовить 5 минут на умеренном огне.
  3. Добавить готовую гречку, перемешать. Если видите, что суховато, то можно добавить воды. Тушить 5 минут.
  4. При подаче посыпать тертым пармезаном.