Гречотто с шампиньонами – итальянский взгляд на нашу любимую гречку

Если вы владеете несложным искусством приготовления ризотто, то с гречотто вы справитесь наверняка.
Думать о том, что о "черной каше" известно исключительно на наших просторах, неправильно. Гречку в Италии называют сарацинским зерном, отсюда и название блюда – сараченотто.
Гречотто с грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/
Кстати, ризотто итальянцы могут готовить из перловки. Так что опять удивляться не нужно.
Вариантов у гречотто может быть много – в него добавляют и жареный бекон, и грудинку, всевозможные травы и даже немного белого вина вместо овощного или мясного бульона.
У фудблогера little_big_food гречотто с грибами. Она предлагает немного переварить гречку, так как консистенция гречотто не должна быть рассыпчатой.
Гречотто с грибами
Ингредиенты:
- Отварная гречка – 500 г
- Шампиньоны – 200 г
- Лук – 100 г
- Сливки – 100 мл
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан
Как приготовить:
- Грибы нарезать и обжарить на сухой сковороде или с совсем небольшим количеством масла. Когда грибы поджарятся, добавить нарезанный лук и на среднем огне тушить 5 минут.
- Влить сливки, добавить рубленный чеснок, готовить 5 минут на умеренном огне.
- Добавить готовую гречку, перемешать. Если видите, что суховато, то можно добавить воды. Тушить 5 минут.
- При подаче посыпать тертым пармезаном.