Гречото з печерицями – італійський погляд на нашу улюблену гречку

Якщо ви володієте нескладним мистецтвом приготування ризото, то з гречото ви впораєтеся впевнено.

Думати про те, що про "чорну кашу" відомо виключно на наших теренах, неправильно. Гречку в Італії називають сарацинським зерном, звідси і назва страви з нею – сараченото.

Гречото з грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

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До речі, ризото італійці можуть готувати з перловки. Тож знову дивуватися не треба.

Варіянтів у гречето може бути багато – до нього додають і смажений бекон, і грудинку, всілякі трави й навіть трохи білого вина замість овочевого або м'ясного бульйону.

У фудблогерки little_big_food гречето з грибами. Вона пропонує трохи переварити гречку, оскільки консистенція гречето має бути нерозсипчастою.

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Гречото з грибами

Інгредієнти:

Відварена гречка – 500 г

Печериці – 200 г

Цибуля – 100 г

Вершки – 100 мл

Часник – 1 зубчик

Сіль, перець – за смаком

Пармезан

Як приготувати: