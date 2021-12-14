Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Гречото з печерицями – італійський погляд на нашу улюблену гречку

Ірина Маслова
14 грудня, 17:23
В Італії ця страва називається сараченото. Тобто каша з сарацинського зерна, тобто з гречки. Кашу потрібно максимально розварити, а подавати, злегка притрусивши пармезаном

Якщо ви володієте нескладним мистецтвом приготування ризото, то з гречото ви впораєтеся впевнено.

Думати про те, що про "чорну кашу" відомо виключно на наших теренах, неправильно. Гречку в Італії називають сарацинським зерном, звідси і назва страви з нею – сараченото.

Гречото з грибами / Фото: instagram.com/little_big_food/

Реклама

До речі, ризото італійці можуть готувати з перловки. Тож знову дивуватися не треба.

Варіянтів у гречето може бути багато – до нього додають і смажений бекон, і грудинку, всілякі трави й навіть трохи білого вина замість овочевого або м'ясного бульйону.

У фудблогерки little_big_food гречето з грибами. Вона пропонує трохи переварити гречку, оскільки консистенція гречето має бути нерозсипчастою.

Реклама

Гречото з грибами

Інгредієнти:

  • Відварена гречка – 500 г
  • Печериці – 200 г
  • Цибуля – 100 г
  • Вершки – 100 мл
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль, перець – за смаком
  • Пармезан

Як приготувати:

  1. Гриби нарізати і обсмажити на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії. Коли гриби підсмажаться, додати нарізану цибулю та на середньому вогні тушкувати 5 хвилин.
  2. Влити вершки, додати рубаний часник, готувати 5 хвилин на помірному вогні.
  3. Додати готову гречку, перемішати. Якщо бачите, що сухувато, можна додати води. Тушкувати 5 хвилин.
  4. При подачі посипати тертим пармезаном.