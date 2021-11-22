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3 оригинальные холодные закуски на Новый год 2022

Ирина Маслова
22 ноября, 12:15
Для "Фуршетной" закуски нужно куриное филе, шампиньоны и морковь по-корейски, также можно испечь слоеные мини-булочки и наполнить их тунцом с сыром. А густой дип из лосося подавайте с крекером

Кроме самых оригинальных салатов на Новый год-2022, на столе должны быть красивые холодные закуски.

Именно они выступают на разогреве перед основными блюдами, поэтому лучше, если они будут нетяжелыми, чтобы не перебить аппетит.

Холодные закуски на Новый год / Фото: Depositphotos

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Для закуски с творожным сыром и тунцом от фудблогера yanika.lazarenko нужно слоено-дрожжевое тесто, "Фуршетная" закуска по рецепту gotovkahome готовится из курицы и шампиньонов.

Соус дип из лосося с сыром и зеленью, который можно подавать к крекерам, проверенный редакцией.

Закуска "Фуршетная"

Закуска "Фуршетная" / Фото: instagram.com/gotovkahome/

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Ингредиенты:

  • Филе куриное (отварное), морковь по-корейски – по 150 г
  • Шампиньоны (свежие или замороженные) – 300 г
  • Майонез

Как приготовить:

  1. Куриное филе отварить, остудить, нарезать. Свежие шампиньоны помыть, нарезать и обжарить.
  2. Смешать ингредиенты, добавить морковь и майонез, перемешать.
  3. Наполнить салатом тарталетки.

Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом

Закуска из слоеного теста с творожным сыром и тунцом / Фото: instagram.com/yanika.lazarenko/

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Ингредиенты:

  • Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Творожный сыр – 150 г
  • Филе тунца – 1 банка
  • Укроп

Как приготовить:

  1. Тесто разморозить, слегка раскатать и с помощью стакана вырезать кружочки.
  2. Смазать яйцом и выпекать при 180 градусах около 10-15 минут.
  3. Для начинки соединить и перемешать до однородности сыр, тунец и мелко нарезанную зелень.
  4. Испеченное тесто разрезать не до конца и начинить.

Соус дип из лосося с зеленью

Дип из лосося / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Копченое филе лосося – 100 г
  • Натуральный йогурт – 50 мл
  • Тертый сыр – 3 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Укроп, шнитт-лук – по 2 ст. л.
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Рыбу и зелень мелко нарезать.
  2. Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке.
  3. Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут.
  4. Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами.
  5. Остатки дипа хранить в холодильнике.