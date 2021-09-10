Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Хрустящие палочки с беконом и кабачки с фетой, которые запекаются одновременно – рецепты для вкусного утра

Ирина Маслова
10 сентября, 07:01
Тесто для палочек берите уже готовое, количество бекона регулируйте по своему вкусу. Кабачки режутся и быстро запекаются. Для соуса к ним нужна фета, сметана и ваши любимые специи

В чем плюс такого завтрака? Кроме очевидной сытости, вы серьезно экономите время, потому что и палочки с беконом, и кабачки могут спокойно разместиться на одном противне и выпекаться одновременно. Вместо бекона можно взять ветчину, вареную колбасу или завернуть в слоеное тесто отварную курицу. Итак, если любите максимально быстрый завтрак, то эти рецепты вы оцените.

Хрустящие палочки с беконом

Слоеные палочки с беконом / Фото: instagram.com/katigrigorieva/


Ингредиенты

Хрустящие палочки с беконом / Фото: instagram.com/veracooks_/

Реклама
  • 500 г слоеного теста
  • 200 г бекона
  • кунжут, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Раскатать тесто в прямоугольный пласт, посолить.
  2. Разложить на тесто полоски бекона. Разрезать тесто, чтобы получились полоски теста с беконом сверху.
  3. Свернуть каждую полоску спиралью, сверху посыпать кунжутом и перцем.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

Читайте также:

Кабачки с фетой в духовке

Кабачки в духовке кружочками / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты

  • 2 молодых кабачка или цукини
  • 125 г феты
  • 2 ст. л. сметаны
  • Соль, перец, орегано, зелень

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 220 градусов.
  2. Кабачок помыть, нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, поперчить по вкусу, слегка смазать маслом.
  3. Противень застелить бумагой для выпечки, выложить кабачки. Запекать 3-5 минут под грилем. Перевернуть кабачки на другую сторону и запекать еще 2-3 минуты.
  4. Фету положить в глубокую тарелку, размять вилкой вместе со сметаной, орегано и мелко порезанной зеленью.
  5. Подавать соус вместе с запеченными кабачками.

10 неожиданных способов приготовления кабачков собраны здесь.