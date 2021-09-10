Хрустящие палочки с беконом и кабачки с фетой, которые запекаются одновременно – рецепты для вкусного утра

В чем плюс такого завтрака? Кроме очевидной сытости, вы серьезно экономите время, потому что и палочки с беконом, и кабачки могут спокойно разместиться на одном противне и выпекаться одновременно. Вместо бекона можно взять ветчину, вареную колбасу или завернуть в слоеное тесто отварную курицу. Итак, если любите максимально быстрый завтрак, то эти рецепты вы оцените.

Хрустящие палочки с беконом

Слоеные палочки с беконом / Фото: instagram.com/katigrigorieva/

Хрустящие палочки с беконом / Фото: instagram.com/veracooks_/

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500 г слоеного теста

200 г бекона

кунжут, перец, соль – по вкусу

Ингредиенты

Способ приготовления

Раскатать тесто в прямоугольный пласт, посолить. Разложить на тесто полоски бекона. Разрезать тесто, чтобы получились полоски теста с беконом сверху. Свернуть каждую полоску спиралью, сверху посыпать кунжутом и перцем. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

Кабачки с фетой в духовке

Кабачки в духовке кружочками / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

2 молодых кабачка или цукини

125 г феты

2 ст. л. сметаны

Соль, перец, орегано, зелень

Способ приготовления

Разогреть духовку до 220 градусов. Кабачок помыть, нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить, поперчить по вкусу, слегка смазать маслом. Противень застелить бумагой для выпечки, выложить кабачки. Запекать 3-5 минут под грилем. Перевернуть кабачки на другую сторону и запекать еще 2-3 минуты. Фету положить в глубокую тарелку, размять вилкой вместе со сметаной, орегано и мелко порезанной зеленью. Подавать соус вместе с запеченными кабачками.

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