Хрусткі палички з беконом і кабачки з фетою, які запікаються одночасно – рецепти для смачного ранку

У чому плюс такого сніданку? Крім очевидної ситості, ви серйозно економите час, тому що і палички з беконом, і кабачки можуть спокійно розміститися на одному деко та випікатися одночасно. Замість бекону можна взяти шинку, варену ковбасу або загорнути в листкове тісто відварну курку. Отже, якщо любите максимально швидкий сніданок, то ці рецепти ви оціните.
Хрусткі палички з беконом
Листкові палички з беконом / Фото: instagram.com/katigrigorieva/
Інгредієнти
Хрусткі палички з беконом / Фото: instagram.com/veracooks_/
- 500 г листкового тіста
- 200 г бекону
- кунжут, перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Розкачати тісто в прямокутний пласт, посолити.
- Розкласти на тісто смужки бекону. Розрізати тісто, щоб вийшли смужки тіста з беконом зверху.
- Згорнути кожну смужку спіраллю, зверху посипати кунжутом і перцем.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.
Кабачки з фетою в духовці
Кабачки в духовці кружечками / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 2 молодих кабачки або цукіні
- 125 г фети
- 2 ст. л. сметани
- Сіль, перець, орегано, зелень
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 220 градусів.
- Кабачок помити, нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Посолити, поперчити за смаком, злегка змастити олією.
- Деко застелити папером для випічки, викласти кабачки. Запікати 3-5 хвилин під грилем. Перевернути кабачки на інший бік і запікати ще 2-3 хвилини.
- Фету покласти в глибоку тарілку, розім'яти виделкою разом зі сметаною, орегано і дрібно порізаною зеленню.
- Подавати соус разом із запеченими кабачками.