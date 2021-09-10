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Хрусткі палички з беконом і кабачки з фетою, які запікаються одночасно – рецепти для смачного ранку

Ірина Маслова
10 вересня, 07:01
Тісто для паличок беріть вже готове, кількість бекону регулюйте на свій смак. Кабачки ріжуться і швидко запікаються. Для соусу до них потрібна фета, сметана і ваші улюблені спеції

У чому плюс такого сніданку? Крім очевидної ситості, ви серйозно економите час, тому що і палички з беконом, і кабачки можуть спокійно розміститися на одному деко та випікатися одночасно. Замість бекону можна взяти шинку, варену ковбасу або загорнути в листкове тісто відварну курку. Отже, якщо любите максимально швидкий сніданок, то ці рецепти ви оціните.

Хрусткі палички з беконом

Листкові палички з беконом / Фото: instagram.com/katigrigorieva/


Інгредієнти

Хрусткі палички з беконом / Фото: instagram.com/veracooks_/

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  • 500 г листкового тіста
  • 200 г бекону
  • кунжут, перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розкачати тісто в прямокутний пласт, посолити.
  2. Розкласти на тісто смужки бекону. Розрізати тісто, щоб вийшли смужки тіста з беконом зверху.
  3. Згорнути кожну смужку спіраллю, зверху посипати кунжутом і перцем.
  4. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

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Кабачки з фетою в духовці

Кабачки в духовці кружечками / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

  • 2 молодих кабачки або цукіні
  • 125 г фети
  • 2 ст. л. сметани
  • Сіль, перець, орегано, зелень

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 220 градусів.
  2. Кабачок помити, нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Посолити, поперчити за смаком, злегка змастити олією.
  3. Деко застелити папером для випічки, викласти кабачки. Запікати 3-5 хвилин під грилем. Перевернути кабачки на інший бік і запікати ще 2-3 хвилини.
  4. Фету покласти в глибоку тарілку, розім'яти виделкою разом зі сметаною, орегано і дрібно порізаною зеленню.
  5. Подавати соус разом із запеченими кабачками.

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