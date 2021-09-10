Хрусткі палички з беконом і кабачки з фетою, які запікаються одночасно – рецепти для смачного ранку

У чому плюс такого сніданку? Крім очевидної ситості, ви серйозно економите час, тому що і палички з беконом, і кабачки можуть спокійно розміститися на одному деко та випікатися одночасно. Замість бекону можна взяти шинку, варену ковбасу або загорнути в листкове тісто відварну курку. Отже, якщо любите максимально швидкий сніданок, то ці рецепти ви оціните.

Хрусткі палички з беконом

Листкові палички з беконом / Фото: instagram.com/katigrigorieva/

Хрусткі палички з беконом / Фото: instagram.com/veracooks_/

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500 г листкового тіста

200 г бекону

кунжут, перець, сіль – за смаком

Інгредієнти

Спосіб приготування

Розкачати тісто в прямокутний пласт, посолити. Розкласти на тісто смужки бекону. Розрізати тісто, щоб вийшли смужки тіста з беконом зверху. Згорнути кожну смужку спіраллю, зверху посипати кунжутом і перцем. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

Кабачки з фетою в духовці

Кабачки в духовці кружечками / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

2 молодих кабачки або цукіні

125 г фети

2 ст. л. сметани

Сіль, перець, орегано, зелень

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 220 градусів. Кабачок помити, нарізати кружальцями завтовшки 1 см. Посолити, поперчити за смаком, злегка змастити олією. Деко застелити папером для випічки, викласти кабачки. Запікати 3-5 хвилин під грилем. Перевернути кабачки на інший бік і запікати ще 2-3 хвилини. Фету покласти в глибоку тарілку, розім'яти виделкою разом зі сметаною, орегано і дрібно порізаною зеленню. Подавати соус разом із запеченими кабачками.

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