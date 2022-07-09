Итальянский пирог "12 ложек" – рецепт без сливочного масла (видео)

Не станем утверждать, что это абсолютно итальянский пирог, как миндальный сбризолона. Скорее всего, это отличная наработка и находка фудблогеров.
Пирог экономный, сливочного масла не нужно. Возьмите растительное без выраженного запаха. Для пышности сначала взбиваются яйца с сахаром, потом добавляются остальные ингредиенты.
Рецепт пирога "12 ложек" / Фото: istockphoto.com
Рецепт от Alina FooDee.
Итальянский пирог "12 ложек"
Итальянский пирог "12 ложек" / Фото: Alina FooDee
Ингредиенты:
- сахар – 12 ст. л.;
- растительное масло без запаха – 12 ст. л.;
- молоко – 12 ст. л.;
- мука – 12 ст. л. с небольшой горкой (около 250 г);
- разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой;
- щепотка соли;
- 3 крупных яйца;
- цедра и сок половины лимона;
- ванильный сахар – 10 г.
Как приготовить:
- К яйцам добавить щепотку соли, 12 ст. л. сахара, ванильный сахар. Взбить до пышной светлой массы около 3-4 минут.
- Добавить 12 ст. л. молока, 12 ст. л. растительного масла, цедру и сок лимона.
- Смешать 12 ст. л. муки с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам.
- Дно и стенки формы смазать сливочным маслом, посыпать мукой.
- Вылить тесто в форму, выпекать 40-45 минут в заранее прогретой до 180 градусов духовке.
- Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
Каким получается этот пирог – смотрите ниже.
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