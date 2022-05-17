Как просто почистить молодую картошку за 5 минут

Молодая картошка уже на наших столах, а мы готовы к самым вкусным экспериментам с ней. Обязательно приготовьте ее с маком по старинному рецепту украинской кухни.
Единственная сложность с нашим любимым овощем – это ее почистить. Почистить быстро, и чтобы сильно не запачкать руки.
Как почистить молодую картошку / Фото: Depositphotos
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Как почистить молодую картошку и не запачкать руки
Самая главная проблема в этом процессе – это грязные руки, которые потом очень сложно отмыть.
Советуют чистить картошку в резиновых перчатках. Если таких у вас не оказалась, смажьте руки яблочным уксусом 6%.
Быстро очистить картошку поможет металлическая сеточка для посуды, жесткая часть губки для посуды и даже строительная перчатка.
Как почистить молодую картошку за 5 минут
Для этого понадобится полиэтиленовый пакет. Сначала хорошо вымойте картофель и переложите в него. Теперь добавьте соль, завяжите пакет. Можно использовать два пакета.
Начинайте интенсивно перетирать картофель, соль поможет убрать кожуру. На этот процесс уйдет всего 5 минут.
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