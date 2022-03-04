Как хранить муку, чтобы продлить срок ее годности

Мука – стратегический продукт был, есть и будет. Если вы готовите выпечку и заготавливаете тесто впрок, здесь читайте, как хранить дрожжевое тесто.
Ниже собраны все правила и лайфхаки, чтобы ваша мука как можно дольше оставалась пригодной.
Как правильно хранить муку / Фото: freepik.com
На что нужно обращать внимание при покупке муки
Проверьте, чтобы на упаковке не было повреждений и плесени, дату выпуска и срок хранения. Если через плохо проклеенную упаковку просыпалась мука, протестируйте ее на запах.
Горьковатый он будет свидетельствовать о том, что продукт хранился неправильно.
Как правильно хранить муку дома
Ее нужно сразу же пересыпать, в бумажной упаковке муку хранить нельзя. Самая лучшая тара – из стекла с герметичной крышкой. Или пластиковые контейнеры с прорезиненной крышкой.
Также можно использовать полотняные мешочки. Горловина мешков должна быть плотно связана. Но это в том случае, если муки у вас много и нужного количества контейнеров нет.
Ни в коем случае нельзя держать муку в пластиковых пакетах, так продукт быстро отсыреет.
Перед длительным хранением обязательно просушите муку на расстеленной пергаментной бумаге.
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В каком месте хранить муку?
На нижней полке в закрытом шкафу подальше от продуктов с сильным запахом. Некоторые эксперты советуют хранить продукт в отделении для овощей в холодильнике.
Если муки много, то помещение для хранения должно быть темным, сухим и прохладным.
Температура не должна превышать 18-ти градусов.
И еще один лайфхак. Муку можно хранить в морозилке, так вы продлите ее срок годности до нескольких лет. В ней точно не заведутся насекомые.
Хранить нужно в плотно закрытом контейнере.