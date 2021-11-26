Как приготовить борано – самый пышный сырный омлет из Грузии

Ароматный, солоноватый, тягучий сулугуни под золотистой корочкой – это все про борано. В грузинской кухне очень много блюд с огромным количеством местного сыра. Чего стоит пирог ачма, в который идет целый килограмм сулугуни.
В борано такого количества не нужно, все-таки это омлет, только максимально сытный. Появился он в Аджарии, когда там начало развиваться производство молока и сыра.
Грузинский омлет с сыром борано / Фото: instagram.com/xatia.imereli/
Традиционный рецепт не предусматривает яиц. В глиняной посуде – кеци – нужно запечь аджарский сыр члечили. Со временем борано трансформировался и стал еще и омлетом.
Во время запекания борано увеличится почти в два раза, поэтому, как советует xatia.imereli, нужно учитывать размеры формы.
Борано – рецепт грузинского омлета с сыром
Ингредиенты:⠀
- Яйца – 4 шт.⠀
- Сулугуни – 500 г ⠀
- Молоко – 50 мл ⠀
- Растительное масло – 1 ст. л.⠀
- Сливочное масло ⠀
- Соль – по вкусу ⠀
Как приготовить:
- Сулугуни натереть на крупной терке. Яйца слегка взбить венчиком до однородного состояния. ⠀
- Добавить к яйцам сыр, молоко, соль по вкусу и растительное масло. Хорошо перемешать.
- Разогреть духовку до 140-150 градусов. Форму для запекания смазать сливочным маслом. ⠀
- Перелить смесь и отправить в духовку. Первые 25 минут открывать дверцу нельзя. Запекать еще 15-20 минут. ⠀
- У готового борано золотистая корочка.