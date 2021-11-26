Як приготувати борано – найпишніший сирний омлет з Грузії

Ароматний, солонуватий, тягучий сулугуні під золотавою скоринкою – це все про борано. У грузинській кухні дуже багато страв з величезною кількістю місцевого сиру. Чого вартий пиріг ачма, в який потрібен цілий кілограм сулугуні.

Для борано такої кількості не треба, все ж таки це омлет, тільки максимально ситний. З'явився він в Аджарії, коли там почало розвиватися виробництво молока та сиру.

Грузинський омлет із сиром борано / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

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Традиційний рецепт не передбачає яєць. У глиняному посуді – кеці – треба запекти аджарський сир члечилі. Згодом борано трансформувався і став ще й омлетом.

Під час запікання борано збільшиться майже вдвічі, тому, як радить xatia.imereli, треба враховувати розміри форми.

Борано – рецепт грузинського омлету із сиром

Інгредієнти:⠀

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Яйця – 4 шт.

Сулугуні – 500 г ⠀

Молоко – 50 мл ⠀

Олія – 1 ст. л.⠀

Вершкове масло ⠀

Сіль – за смаком ⠀

Як приготувати: