Як приготувати борано – найпишніший сирний омлет з Грузії

Ароматний, солонуватий, тягучий сулугуні під золотавою скоринкою – це все про борано. У грузинській кухні дуже багато страв з величезною кількістю місцевого сиру. Чого вартий пиріг ачма, в який потрібен цілий кілограм сулугуні.
Для борано такої кількості не треба, все ж таки це омлет, тільки максимально ситний. З'явився він в Аджарії, коли там почало розвиватися виробництво молока та сиру.
Грузинський омлет із сиром борано / Фото: instagram.com/xatia.imereli/
Традиційний рецепт не передбачає яєць. У глиняному посуді – кеці – треба запекти аджарський сир члечилі. Згодом борано трансформувався і став ще й омлетом.
Під час запікання борано збільшиться майже вдвічі, тому, як радить xatia.imereli, треба враховувати розміри форми.
Борано – рецепт грузинського омлету із сиром
Інгредієнти:⠀
- Яйця – 4 шт.
- Сулугуні – 500 г ⠀
- Молоко – 50 мл ⠀
- Олія – 1 ст. л.⠀
- Вершкове масло ⠀
- Сіль – за смаком ⠀
Як приготувати:
- Сулугуні натерти на великій тертці. Яйця трохи збити вінчиком до однорідного стану. ⠀
- Додати до яєць сир, молоко, сіль за смаком та олію. Добре перемішати.
- Розігріти духовку до 140-150 градусів. Форму для запікання змастити вершковим маслом. ⠀
- Перелити суміш та відправити в духовку. Перші 25 хвилин відчиняти дверцята не можна. Запікати ще 15-20 хвилин.⠀
- У готового борано золотава скоринка.