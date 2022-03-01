Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Как приготовить домашнюю тушенку – самый простой рецепт для свинины

Ирина Маслова
1 марта, 14:31
Мясо нужно нарезать крупными кусками и оставить в соли на 15 минут. Все остальные специи – лавровый лист и черный перец – по вкусу

В домашних условиях из мяса можно приготовить прекрасную буженину или сделать тушенку впрок.

Идеально, если мясо будет с жиром, он сделает его сочнее. Количество соли рассчитано на один килограмм, ее нужно одну столовую ложку.

Домашняя тушенка / Фото: Инстаграм

Реклама

Как говорит автор рецепта Татьяна огородница, эту тушенку можно хранить при комнатной температуре.

Домашняя тушенка из свинины

Ингредиенты на один килограмм мяса:

  • свинина;
  • 1 ст. л. соли;
  • перец и другие специи – по вкусу.

Здесь узнаете, как испечь домашнюю фокаччу с итальянскими сушеными травами.

Реклама

Как приготовить:

  1. Нарезать мясо средними кусочками. Добавить соль, тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут.
  2. Прокипятить банки и крышки.
  3. Плотно разложить мясо, но не под самую крышку.
  4. На дно кастрюли положить полотенце и поставить банки. Накрыть крышками.
  5. В кастрюлю налить воду и поставить на огонь. После закипания готовить тушенку в течение 5 часов. За это время добавлять кипяченую воду в кастрюлю.
  6. Закатать банки.

Здесь смотрите процесс приготовления этой тушенки.