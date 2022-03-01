Как приготовить домашнюю тушенку – самый простой рецепт для свинины

В домашних условиях из мяса можно приготовить прекрасную буженину или сделать тушенку впрок.
Идеально, если мясо будет с жиром, он сделает его сочнее. Количество соли рассчитано на один килограмм, ее нужно одну столовую ложку.
Домашняя тушенка / Фото: Инстаграм
Как говорит автор рецепта Татьяна огородница, эту тушенку можно хранить при комнатной температуре.
Домашняя тушенка из свинины
Ингредиенты на один килограмм мяса:
- свинина;
- 1 ст. л. соли;
- перец и другие специи – по вкусу.
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Как приготовить:
- Нарезать мясо средними кусочками. Добавить соль, тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут.
- Прокипятить банки и крышки.
- Плотно разложить мясо, но не под самую крышку.
- На дно кастрюли положить полотенце и поставить банки. Накрыть крышками.
- В кастрюлю налить воду и поставить на огонь. После закипания готовить тушенку в течение 5 часов. За это время добавлять кипяченую воду в кастрюлю.
- Закатать банки.
Здесь смотрите процесс приготовления этой тушенки.