Как приготовить домашнюю тушенку – самый простой рецепт для свинины

В домашних условиях из мяса можно приготовить прекрасную буженину или сделать тушенку впрок.

Идеально, если мясо будет с жиром, он сделает его сочнее. Количество соли рассчитано на один килограмм, ее нужно одну столовую ложку.

Домашняя тушенка / Фото: Инстаграм

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Как говорит автор рецепта Татьяна огородница, эту тушенку можно хранить при комнатной температуре.

Домашняя тушенка из свинины

Ингредиенты на один килограмм мяса:

свинина;

1 ст. л. соли;

перец и другие специи – по вкусу.

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Как приготовить:

Нарезать мясо средними кусочками. Добавить соль, тщательно перемешать. Оставить на 15-20 минут. Прокипятить банки и крышки. Плотно разложить мясо, но не под самую крышку. На дно кастрюли положить полотенце и поставить банки. Накрыть крышками. В кастрюлю налить воду и поставить на огонь. После закипания готовить тушенку в течение 5 часов. За это время добавлять кипяченую воду в кастрюлю. Закатать банки.

Здесь смотрите процесс приготовления этой тушенки.