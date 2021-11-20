Как приготовить кремзлики по-закарпатски, которые подаются с грибной подливой

Кто-то любит готовить драники на завтрак, а кто-то считает, что это полноценное, то есть сытное блюдо для всей семьи.
Кензлики – именно так называют картофельные оладьи или драники на Закарпатье. Обычно их жарят без ничего и подают к ним грибную подливу.
Кремзлики по-закарпатски / Фото: instagram.com/tart_studio1/
Иногда их перекладывают обжаренным салом с луком или фаршем, заливают сметаной и запекают.
В рецепте от tart_studio1 для подливы берутся шампиньоны, но, конечно, гораздо лучше, когда в ней будут лесные грибы.
Кремзлики по-закарпатски с грибной подливкой
Ингредиенты:
- 5-6 средних картофелин;
- 1 шт. луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 яйца;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- мука – сколько возьмет;
- 2-3 ст. л. сметаны.
Для подливы:
- 250 г грибов;
- 1 шт. луковица;
- 150-200 мл сметаны или сливок;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Натереть картофель на мелкой терке, дать стечь картофельному соку. Измельчить лук и чеснок и добавить к картофелю.
- Вбить яйца, добавить просеянную муку и тщательно перемешать. Влить сметану. Если тесто жидковатое, добавить муки.
- Обжарить кремзлики, выложить на бумажные полотенце.
- Для подливы измельченные грибы обжарить с луком с добавлением сметаны. Довести до вкуса солью, перцем и специями.
- Подавать кремзлики с грибной подливой.