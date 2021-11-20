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Як приготувати кремзлики по-закарпатськи, які подаються з грибною підливою

Ірина Маслова
20 листопада, 12:05
Кремлики бувають різними. Іноді запікаються під сметаною із шарами з фаршу. Але частіше їх подають з грибною підливою. Звісно, смачніше, коли в ній будуть лісові гриби

Хтось любить готувати драники на сніданок, а хтось вважає, що це повноцінна, тобто ситна страва для всієї родини.

Кензлики – саме так називають картопляні оладки або драники на Закарпатті. Зазвичай їх смажать без нічого та подають до них грибну підливу.

Кремзлики по-закарпатськи / Фото: instagram.com/tart_studio1/

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Іноді їх перекладають обсмаженим салом з цибулею або фаршем, заливають сметаною та запікають.

У рецепті від tart_studio1 для підливи беруться печериці, але, звичайно, набагато краще, коли в ній будуть лісові гриби.

Кремзлики по-закарпатськи з грибною підливою

Інгредієнти:

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  • 5-6 середніх картоплин;
  • 1 шт. цибулина;
  • 3 зубчики часнику;
  • 2 яйця;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;
  • борошно – скільки візьме;
  • 2-3 ст. л. сметани.

Для підливи:

  • 250 г грибів;
  • 1 шт. цибулина;
  • 150-200 мл сметани або вершків;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Натерти картоплю на дрібній тертці, дати стекти картопляному соку. Подрібнити цибулю та часник і додати до картоплі.
  2. Вбити яйця, додати просіяне борошно та ретельно перемішати. Влити сметану. Якщо тісто рідке, додати борошна.
  3. Обсмажити кремзлики, викласти на паперові рушники.
  4. Для підливи подрібнені гриби обсмажити з цибулею з додаванням сметани. Довести до смаку сіллю, перцем та спеціями.
  5. Подавати кремзлики з грибною підливою.