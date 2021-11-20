Як приготувати кремзлики по-закарпатськи, які подаються з грибною підливою

Хтось любить готувати драники на сніданок, а хтось вважає, що це повноцінна, тобто ситна страва для всієї родини.

Кензлики – саме так називають картопляні оладки або драники на Закарпатті. Зазвичай їх смажать без нічого та подають до них грибну підливу.

Кремзлики по-закарпатськи / Фото: instagram.com/tart_studio1/

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Іноді їх перекладають обсмаженим салом з цибулею або фаршем, заливають сметаною та запікають.

У рецепті від tart_studio1 для підливи беруться печериці, але, звичайно, набагато краще, коли в ній будуть лісові гриби.

Кремзлики по-закарпатськи з грибною підливою

Інгредієнти:

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5-6 середніх картоплин;

1 шт. цибулина;

3 зубчики часнику;

2 яйця;

сіль, перець, спеції – за смаком;

борошно – скільки візьме;

2-3 ст. л. сметани.

Для підливи:

250 г грибів;

1 шт. цибулина;

150-200 мл сметани або вершків;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати: