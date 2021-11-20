Як приготувати кремзлики по-закарпатськи, які подаються з грибною підливою

Хтось любить готувати драники на сніданок, а хтось вважає, що це повноцінна, тобто ситна страва для всієї родини.
Кензлики – саме так називають картопляні оладки або драники на Закарпатті. Зазвичай їх смажать без нічого та подають до них грибну підливу.
Кремзлики по-закарпатськи / Фото: instagram.com/tart_studio1/
Іноді їх перекладають обсмаженим салом з цибулею або фаршем, заливають сметаною та запікають.
У рецепті від tart_studio1 для підливи беруться печериці, але, звичайно, набагато краще, коли в ній будуть лісові гриби.
Кремзлики по-закарпатськи з грибною підливою
Інгредієнти:
- 5-6 середніх картоплин;
- 1 шт. цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 2 яйця;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
- борошно – скільки візьме;
- 2-3 ст. л. сметани.
Для підливи:
- 250 г грибів;
- 1 шт. цибулина;
- 150-200 мл сметани або вершків;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Натерти картоплю на дрібній тертці, дати стекти картопляному соку. Подрібнити цибулю та часник і додати до картоплі.
- Вбити яйця, додати просіяне борошно та ретельно перемішати. Влити сметану. Якщо тісто рідке, додати борошна.
- Обсмажити кремзлики, викласти на паперові рушники.
- Для підливи подрібнені гриби обсмажити з цибулею з додаванням сметани. Довести до смаку сіллю, перцем та спеціями.
- Подавати кремзлики з грибною підливою.