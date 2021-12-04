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Как приготовить мхловани – традиционный грузинский пирог со шпинатом и сулугуни

Ирина Маслова
4 декабря, 18:45
Традиционно мхловани готовят с крапивой или свекольной ботвой. Сейчас не сезон, так что можно использовать шпинат. Мацони легко заменяется кефиром. Что касается сыра, то это сулугуни и имеретинский

Грузия славится своими пирогами с сыром и дополнительными ингредиентами. В каждом регионе страны есть свой личный хачапури.

Самый сырный из них – это ачма, а с самой большой концентрацией зелени – это мхловани. Рецепт появился в горных регионах Грузии, традиционно готовится со свекольной ботвой, а тесто замешивается на мацони.

Мхловани со шпинатом / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

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В своем рецепте xatia.imereli предлагает заменить ботву шпинатом, а мацони – кефиром.

Мхловани со шпинатом

Ингредиенты:

  • Кефир комнатной температуры – 230 мл
  • Теплая вода – 1/2 стакана
  • Сода, соль, сахар – по 0,5 ч. л
  • Растительное масло – 4 ст. л.
  • Мука – 3,5 стакана
  • Шпинат – 150 г
  • Зеленый лук – 25 г
  • Кинза, петрушка и укроп
  • Сыр имеретинский – 200 г
  • Сулугуни – 160 г
  • Сливочное масло – 2 ст. л.

Как приготовить:

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  1. Кефир смешать с водой, добавить соду и оставить на несколько минут. Добавить растительное масло, соль, сахар и перемешать.
  2. Частями ввести муку. Замесить нежное тесто, накрыть салфеткой и оставить на 1 час.
  3. Для начинки шпинат мелко нарезать, посыпать крупной солью.
  4. Сыр натереть, лук и зелень нарезать. Соединить, добавить к шпинату.
  5. Тесто разделить на равные части. Раскатать, выложить начинку и соединить края теста. Перевернуть швом вниз.
  6. Сковороду нагреть и слегка смазать маслом. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
  7. Готовые мхловани смазать сливочным маслом.