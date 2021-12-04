Как приготовить мхловани – традиционный грузинский пирог со шпинатом и сулугуни

Грузия славится своими пирогами с сыром и дополнительными ингредиентами. В каждом регионе страны есть свой личный хачапури.

Самый сырный из них – это ачма, а с самой большой концентрацией зелени – это мхловани. Рецепт появился в горных регионах Грузии, традиционно готовится со свекольной ботвой, а тесто замешивается на мацони.

Мхловани со шпинатом / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

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В своем рецепте xatia.imereli предлагает заменить ботву шпинатом, а мацони – кефиром.

Мхловани со шпинатом

Ингредиенты:

Кефир комнатной температуры – 230 мл

Теплая вода – 1/2 стакана

Сода, соль, сахар – по 0,5 ч. л

Растительное масло – 4 ст. л.

Мука – 3,5 стакана

Шпинат – 150 г

Зеленый лук – 25 г

Кинза, петрушка и укроп

Сыр имеретинский – 200 г

Сулугуни – 160 г

Сливочное масло – 2 ст. л.

Как приготовить:

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