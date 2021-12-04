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Як приготувати мхловані – традиційний грузинський пиріг зі шпинатом та сулугуні

Ірина Маслова
4 грудня, 18:45
Традиційно мхловані готують з кропивою або буряковим бадиллям. Зараз не сезон, тож можна використовувати шпинат. Мацоні замінюється кефіром. Щодо сиру, то це сулугуні та імеретинський

Грузія славиться своїми пирогами із сиром та додатковими інгредієнтами. У кожному регіоні країни є свій особистий хачапурі.

Найсирніший з них – це ачма, а з найбільшою концентрацією зелені – це мхловані. Рецепт з'явився в гірських регіонах Грузії, традиційно готується з буряковим бадиллям, а тісто замішується на мацоні.

Мхловані зі шпинатом / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

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У своєму рецепті xatia.imereli пропонує замінити бадилля шпинатом, а мацоні – кефіром.

Мхловані зі шпинатом

Інгредієнти:

  • Кефір кімнатної температури – 230 мл
  • Тепла вода – 1/2 склянки
  • Сода, сіль, цукор – по 0,5 ч. л
  • Олія – 4 ст. л.
  • Борошно – 3,5 склянки
  • Шпинат – 150 г
  • Зелена цибуля – 25 г
  • Кінза, петрушка та кріп
  • Сир імеретинський – 200 г
  • Сулугуні – 160 г
  • Вершкове масло – 2 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Кефір змішати з водою, додати соду і залишити на кілька хвилин. Додати олію, сіль, цукор і перемішати.
  2. Частинами ввести борошно. Замісити ніжне тісто, накрити серветкою та залишити на 1 годину.
  3. Для начинки шпинат дрібно нарізати, посипати великою сіллю.
  4. Сир натерти, цибулю та зелень нарізати. З'єднати, додати до шпинату.
  5. Тісто розділити на рівні частини. Розкочати, викласти начинку та з'єднати краї тіста. Перевернути швом униз.
  6. Сковороду нагріти і змастити олією. Обсмажити і двох боків до золотавого кольору.
  7. Готові мхловані змастити вершковим маслом.