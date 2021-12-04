Як приготувати мхловані – традиційний грузинський пиріг зі шпинатом та сулугуні

Грузія славиться своїми пирогами із сиром та додатковими інгредієнтами. У кожному регіоні країни є свій особистий хачапурі.

Найсирніший з них – це ачма, а з найбільшою концентрацією зелені – це мхловані. Рецепт з'явився в гірських регіонах Грузії, традиційно готується з буряковим бадиллям, а тісто замішується на мацоні.

Мхловані зі шпинатом / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

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У своєму рецепті xatia.imereli пропонує замінити бадилля шпинатом, а мацоні – кефіром.

Мхловані зі шпинатом

Інгредієнти:

Кефір кімнатної температури – 230 мл

Тепла вода – 1/2 склянки

Сода, сіль, цукор – по 0,5 ч. л

Олія – 4 ст. л.

Борошно – 3,5 склянки

Шпинат – 150 г

Зелена цибуля – 25 г

Кінза, петрушка та кріп

Сир імеретинський – 200 г

Сулугуні – 160 г

Вершкове масло – 2 ст. л.

Як приготувати:

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