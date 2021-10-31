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Как приготовить самые хрустящие пирожки пастицци, которыми гордятся на Мальте

Ирина Маслова
31 октября, 18:01
Они выполнены в форме лодочки. Начинка – соленая рикотта или пюре из зеленого горошка, должна обязательно слегка просматриваться. Мальтийцы считают пастицци национальным кулинарным достоянием

Сначала они аппетитно похрустят, а потом в секунду растают во рту. Пастиццы, мегаслоеные пирожки из Мальты, национальное достояние. По всему острову разбросаны пастиццерии, где можно купить эти пирожки. Мальтийцы неоднократно просили правительство утвердить праздник в честь этих пирожков.

Для рецепта от Іnternationalcuisine.com понадобятся рикотта и сушеный горох, который нужно отварить заранее.

Мальтийские пирожки пастицци / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

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Если любите слоеную выпечку, которая еще и попала в список самых известных пирожков мира, то пора готовить пастицци.

Пастицци – особенности выпечки

Традиционная начинка – рикотта с зеленым горошком или просто рикотта, или гороховое пюре. Иногда можно встретить пастиццы с курицей или мясом.

Текстура начинки не должна быть слишком плотной, но и слишком жидкой или кремообразной она тоже не бывает. Есть пастицци нужно сразу же. Именно свежеприготовленные они максимально вкусные.

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Пастицци – рецепт

Мальтийские пирожки пастицци / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

Ингредиенты для теста:

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  • 4 листа слоеного теста.

Начинка из рикотты:

  • 1 чашка рикотты;
  • 1 слегка взбитое яйцо;
  • 1/4 нарезанной свежей петрушки;
  • 1 горсть пармезана;
  • соль и черный перец – по вкусу.

Начинка из гороха карри:

  • 3/4 стакана сушеного колотого гороха;
  • 1 маленькая луковица;
  • 1 ч. л. карри;
  • соль и перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Для начинки из рикотты смешайте все ингредиенты и отложите.
  2. Для начинки из гороха карри тщательно промойте горох и отварите до готовности.
  3. Тем временем обжарьте лук, пока он не станет очень мягким. Размягчите горох до состояния неплотного пюре, добавьте лук, карри, соль и перец.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  5. Разморозьте слоеное тесто и вырежьте круги нужной формы. Положите начинку (из рикотты или гороха) и сформируйте лодочки. Не защепляйте края до конца, начинка должна просматриваться.
  6. Выложите пастицци на застеленный противень и выпекайте 20 минут, пока тесто не станет воздушным и золотистым. Остудите на решетке и сразу подавайте.