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Як приготувати найхрусткіші пиріжки пастиці, якими пишаються на Мальті

Ірина Маслова
31 жовтня, 18:01
Вони виконані у формі човника. Начинка – солона рикота або пюре із зеленого горошку, має обов'язково злегка проглядатися. Мальтійці вважають пастиці національним кулінарним надбанням

Спочатку вони апетитно похрумтять, а потім за секунду розтануть у роті. Пастиці, мегалисткові пиріжки з Мальти, національне надбання. По всьому острову розкидані пастицерії, де можна купити ці пиріжки. Мальтійці неодноразово просили уряд затвердити свято на честь цих пиріжків.

Для рецепта від Іnternationalcuisine.com знадобляться рикота та сушений горох, який потрібно відварити заздалегідь.

Мальтійські пиріжки пастиці / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

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Якщо любите листкову випічку, яка ще й потрапила до списку найвідоміших пиріжків світу, то час готувати пастиці.

Пастиці – особливості випічки

Традиційна начинка – рикота і пюре із зеленого горошка або рикота та горохове пюре окремо. Іноді можна зустріти пастиці з куркою або м'ясом.

Текстура начинки не має бути занадто щільною, але й занадто рідкою або кремоподібною вона теж не буває. Їсти пастиці потрібно одразу ж. Саме свіжоприготовлені вони дуже смачні.

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Пастиці – рецепт

Мальтійські пиріжки пастиці / Фото: instagram.com/maltajoesbakedgoods

Інгредієнти для тіста:

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  • 4 листи листкового тіста.

Начинка з рикоти:

  • 1 чашка рикоти;
  • 1 злегка збите яйце;
  • 1/4 нарізаної свіжої петрушки;
  • 1 жменя пармезану;
  • сіль та чорний перець – за смаком.

Начинка з гороху карі:

  • 3/4 склянки сушеного колотого гороху;
  • 1 маленька цибулина;
  • 1 ч. л. карі;
  • сіль та перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Для начинки із рикоти змішайте всі інгредієнти та відкладіть.
  2. Для начинки з гороху карі ретельно промийте горох і відваріть до готовності.
  3. Тим часом обсмажте цибулю, доки вона не стане дуже м'якою. Розм'якшіть горох до стану нещільного пюре, додайте цибулю, карі, сіль та перець.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  5. Розморозьте листкове тісто і виріжте кола потрібної форми. Покладіть начинку (з рикоти або гороху) та сформуйте човники. Не защіплюйте краї до кінця, начинка має проглядатися.
  6. Викладіть пастиці на застелене деко і випікайте 20 хвилин, доки тісто не стане повітряним і золотавим. Остудіть на решітці та одразу подавайте.