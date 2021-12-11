Как приготовить вкуснейшее печенье "Кокосанка" в домашних условиях

Здесь сразу три в одном. Благодаря кокосовой стружке печенье остается сочным и приятно жуется.

Дальше – это количество ингредиентов и время приготовления. Сахар, яйца и стружка и всего 10 минут для выпекания.

Печенье "Кокосанка" / Фото: instagram.com/irinabelousova8964/

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И третье – оно доставит невероятное удовольствие тем, кто называет себя ценителем кокоса.

Фудблогер irinabelousova8964 предлагает усилить вкус печенья, добавив в состав миндальную муку за счет сокращения количества кокосовой стружки.

Так что если любите оригинальное и ароматное печенье с ярко выраженным вкусом, как, например, яблочное с соленой карамелью, пора испечь "Кококсанку".

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Печенье "Кокосанка"

Ингредиенты:

2 яйца;

100 г сахара;

180 г кокосовой стружки.

Как приготовить: