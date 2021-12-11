Як приготувати найсмачніше печиво "Кокосанка" в домашніх умовах

Тут одразу три в одному. Завдяки кокосовій стружці печиво залишається соковитим і приємно жується.

Далі – це кількість інгредієнтів та час приготування. Цукор, яйця та стружка та лише 10 хвилин для випікання.

Печиво "Кокосанка" / Фото: instagram.com/irinabelousova8964/

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І третє – воно принесе неймовірне задоволення тим, хто називає себе поціновувачем кокоса.

Фудблогерка irinabelousova8964 пропонує посилити смак печива, додавши до складу мигдальне борошно за рахунок скорочення кількості кокосової стружки.

Тож якщо любите оригінальне та ароматне печиво з яскраво вираженим смаком, як, наприклад, яблучне із солоною карамеллю, час спекти "Кококсанку".

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Печиво "Кокосанка"

Інгредієнти:

2 яйця;

100 г цукру;

180 г кокосової стружки.

Як приготувати: