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Яблучне печиво із солоною карамеллю – рецепт тягучої та ароматної випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 грудня, 16:24
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Як стверджують автори рецепта, з набору інгредієнтів вийде 24 печива. Карамель не прикрашає випічку, а потрапляє в тісто. Для максимального смаку посипте заготівлі морською сіллю
Яблучне печиво із солоною карамеллю
Яблучне печиво із солоною карамеллю / Фото: www.bonappetit.com

Подібна випічка, тобто коли до печива додаються шматочки шоколаду, фрукти чи ягоди, буде актуальною завжди.

Карамель у цьому печиві не є декором, вона потрапляє у тісто, роблячи його після випікання тягучим та із широким спектром смаків.

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Цей рецепт від Вonappetit.com передбачає тривале тушкування яблук з цукром та маслом, щоб з майбутньої карамелі зникла рідина майже повністю.

Яблучне печиво із солоною карамеллю

Інгредієнти для карамелі:

  • 3 яблука, очищені від серцевини;
  • 250 г цукру;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • по 1 ч. л. солі та кориці;
  • половина ч. л. меленого кардамону;
  • щіпка тертого мускатного горіха.

Для тіста:

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  • 450 г борошна;
  • по 1 ч. л. солі, соди;
  • 250 г вершкового масла;
  • 200 г цукру + 100 г коричневого цукру;
  • 2 великих яйця;
  • ванілін.

Як приготувати:

  1. Для карамелі натріть яблука на великій тертці. Перекладіть на марлю і вичавіть сік. Його потрібно перелити у склянку.
  2. У сотейнику з'єднайте цукор з яблучним соком, доведіть до кипіння. Готуйте 5-7 хвилин. Зніміть карамель з вогню і додайте масло, сіль, корицю, кардамон та мускатний горіх.
  3. На сковороду додайте терті яблука та суміш із соку. Готуйте 10 хвилин. Карамель має бути липкою. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і розкладіть рівним шаром, дайте охолонути 30 хвилин. Відкладіть 50 г яблучної карамелі для прикраси печива.
  4. Розігрійте духовку до 190 градусів. З'єднайте борошно, сіль, харчову соду.
  5. Збийте масло, цукровий пісок та коричневий цукор у міксері близько 2 хвилин. Додайте яйця по одному, ретельно перемішуючи, потім додайте ваніль.
  6. Зменшіть швидкість міксера і додайте сухі інгредієнти, перемішайте до однорідності.
  7. Додайте яблучну карамель, акуратно та ретельно перемішайте лопаткою.
  8. Розділіть тісто на порції та викладіть на застелене деко на відстані, прикрасьте відкладеною яблучною карамеллю і посипте морською сіллю.
  9. Випікайте печиво до золотавого кольору 13-16 хвилин. Дайте охолонути 5 хвилин на деку.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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