Як спекти гарбузове печиво з імбиром, яке починає танути вже в руках

Дивно, але для цієї випічки не потрібно щось неймовірне. Знадобиться гарбузове пюре, мелений імбир і мускатний горіх, трохи кориці. Борошно і цукор знайдуться в кожній оселі

Гарбузове печиво / Фото: cooking.nytimes.com

Таке ніжне, що навіть соковите – це якщо вірити газеті The New York Times, у якій опубліковано цей рецепт. Печиво буває з різними доповненнями: з амарето і навіть з лавандою, а от з гарбузовим пюре і меленим імбиром воно стає справді неповторним.

Прикрасити його можна цукром або пудрою – це на ваш розсуд. Гарбузове печиво і без цього цілком самодостатнє.

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Гарбузове печиво

Інгредієнти:

192 г борошна;

2 ч. л. меленого імбиру;

1 ½ ч. л. меленої кориці;

по половині ч. л. меленого мускатного горіха, розпушувача;

щіпка солі та соди;

115 г несолоного вершкового масла кімнатної температури;

220 г цукру;

1 велике яйце кімнатної температури;

170 г гарбузового пюре;

1 ч. л. ванільного екстракту.

Як приготувати: