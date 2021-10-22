Як спекти гарбузове печиво з імбиром, яке починає танути вже в руках

Таке ніжне, що навіть соковите – це якщо вірити газеті The New York Times, у якій опубліковано цей рецепт. Печиво буває з різними доповненнями: з амарето і навіть з лавандою, а от з гарбузовим пюре і меленим імбиром воно стає справді неповторним.
Прикрасити його можна цукром або пудрою – це на ваш розсуд. Гарбузове печиво і без цього цілком самодостатнє.
Гарбузове печиво
Інгредієнти:
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- 192 г борошна;
- 2 ч. л. меленого імбиру;
- 1 ½ ч. л. меленої кориці;
- по половині ч. л. меленого мускатного горіха, розпушувача;
- щіпка солі та соди;
- 115 г несолоного вершкового масла кімнатної температури;
- 220 г цукру;
- 1 велике яйце кімнатної температури;
- 170 г гарбузового пюре;
- 1 ч. л. ванільного екстракту.
Як приготувати:
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Вистеліть два дека з бортиками пергаментним папером.
- Змішайте борошно, імбир, корицю, мускатний горіх, розпушувач, соду і сіль.
- Міксером на середньому рівні збийте масло і цукор до утворення піни, приблизно 3 хвилини. Вбийте яйце, додайте гарбузове пюре і ванільний екстракт. Перемішайте.
- Додайте борошняну суміш до гарбузової суміші та збивайте до однорідності.
- Викладіть тісто на деко ложками по 2 столових ложки на відстані одне від одного. За бажанням посипте цукром.
- Випікайте близько 12 хвилин, доки печиво не стане повітряним, а потім застигне.
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