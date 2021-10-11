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Лимонне печиво з терпко-солодкою глазур'ю – рецепт ароматного доповнення до чаю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
11 жовтня, 12:52
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Рецепт вимагає двох соковитих і великих лимонів, буде використовуватися цедра і сік. Для глазурі, що прикрашає печиво, потрібен кондитерський цукор. На приготування – не більше 40 хвилин
Лимонне печиво з глазур'ю
Лимонне печиво з глазур'ю / Фото: cooking.nytimes.com

Уже поступово з'являються на ринках і в магазинах соковиті лимони зі щільною шкіркою. Тож чому б не використовувати їх у випічці? Сік лимона і цедра потрібні як у тісто, так і для глазурі, яка прикрашатиме печиво. Особливість – для глазурі потрібен буде не звичайний, а кондитерський цукор. І цілком може бути, що ця жовта ароматна випічка стане постійною у списку улюблених домашніх десертів.

Лимонне печиво – рецепт

Інгредієнти:

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  • 230 г борошна;
  • 170 грам цукру;
  • 85 г солоного вершкового масла;
  • 2 лимони;
  • 1 велике яйце;
  • 2 яєчних жовтки;
  • 40 г кондитерського цукру.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів. Вистеліть 2 дека пергаментним папером.
  2. Змішайте борошно і цукровий пісок. Додайте масло, злегка збийте блендером, щоб залишалися грудочки масла. Додайте цедру двох лимонів.
  3. В іншій мисці змішайте яйце і яєчні жовтки. Вичавіть з лимона 1 столову ложку соку і змішайте з яйцями. Вилийте яєчну суміш у борошняну суміш і обережно перемішайте, доки тісто не стане однорідним.
  4. Розкачайте тісто в кульки діаметром 2,5 см і викладіть на пергамент.
  5. Випікайте по 12-13 хвилин, доки верхня частина не стане твердою і не підсохне. Остудіть.
  6. Кондитерський цукор з'єднайте з 2 чайними ложками лимонного соку і додайте до кондитерського цукру до отримання однорідної маси і консистенції пудри. За необхідності додайте ще лимонного соку.
  7. Полийте глазур'ю печиво. Дайте постояти, доки не застигне.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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