Лимонне печиво з терпко-солодкою глазур'ю – рецепт ароматного доповнення до чаю

Уже поступово з'являються на ринках і в магазинах соковиті лимони зі щільною шкіркою. Тож чому б не використовувати їх у випічці? Сік лимона і цедра потрібні як у тісто, так і для глазурі, яка прикрашатиме печиво. Особливість – для глазурі потрібен буде не звичайний, а кондитерський цукор. І цілком може бути, що ця жовта ароматна випічка стане постійною у списку улюблених домашніх десертів.
Лимонне печиво – рецепт
Інгредієнти:
- 230 г борошна;
- 170 грам цукру;
- 85 г солоного вершкового масла;
- 2 лимони;
- 1 велике яйце;
- 2 яєчних жовтки;
- 40 г кондитерського цукру.
Як приготувати:
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- Духовку розігрійте до 180 градусів. Вистеліть 2 дека пергаментним папером.
- Змішайте борошно і цукровий пісок. Додайте масло, злегка збийте блендером, щоб залишалися грудочки масла. Додайте цедру двох лимонів.
- В іншій мисці змішайте яйце і яєчні жовтки. Вичавіть з лимона 1 столову ложку соку і змішайте з яйцями. Вилийте яєчну суміш у борошняну суміш і обережно перемішайте, доки тісто не стане однорідним.
- Розкачайте тісто в кульки діаметром 2,5 см і викладіть на пергамент.
- Випікайте по 12-13 хвилин, доки верхня частина не стане твердою і не підсохне. Остудіть.
- Кондитерський цукор з'єднайте з 2 чайними ложками лимонного соку і додайте до кондитерського цукру до отримання однорідної маси і консистенції пудри. За необхідності додайте ще лимонного соку.
- Полийте глазур'ю печиво. Дайте постояти, доки не застигне.
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