Лимонне печиво з лавандою – як приготувати найхрусткішу випічку

Казати про аромат цього печива буде зайвим, лаванда і лимон чудово роблять свою справу. Кулінарні редактори Вonappetit.com настійно рекомендують охолодити тісто перед формуванням печива, так воно буде максимально хрустким.
Перед тим, як приступати, прочитайте 15 секретів смачного домашнього печива.
Лимонно-лавандове печиво
Інгредієнти:
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- 250-300 г борошна;
- 1 ск. дрібно натертої цедри лимона;
- 1,5 ч. л. розпушувача;
- по 1 ч. л. солі, кулінарної лаванди;
- 2 шт. яйця;
- 50 мл лимонного соку;
- 0,5 ч. л. екстракту ванілі;
- 100 г вершкового масла кімнатної температури;
- 200 г цукру;
- 55 г цукрової пудри.
Як приготувати:
- Збийте борошно, цедру лимона, розпушувач, сіль і лаванду. Збийте в невеликій мисці яйця, лимонний сік і ванільний екстракт.
- Збийте масло і цукор міксером до блідо-кремового кольору, приблизно 2 хвилини.
- Додайте яєчну суміш і збивайте 1 хвилину, щоб усе змішалося. Зменшіть швидкість до мінімуму і додайте сухі інгредієнти 3 порціями, перемішуючи, доки вони не будуть об'єднані. Охолодіть тісто впродовж години.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть тісто на порції і скачайте в кульки. Обваляйте в цукровій пудрі та викладіть на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте 10-15 хвилин.
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