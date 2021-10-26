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Лимонне печиво з лавандою – як приготувати найхрусткішу випічку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 жовтня, 09:01
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Основні інгредієнти – це кулінарна лаванда і лимони. Потрібно буде багато цедри і сік. Саме печиво випікається швидко, але тісто потрібно буде попередньо охолодити
Лимонне печиво з лавандою
Лимонне печиво з лавандою / Фото: www.bonappetit.com

Казати про аромат цього печива буде зайвим, лаванда і лимон чудово роблять свою справу. Кулінарні редактори Вonappetit.com настійно рекомендують охолодити тісто перед формуванням печива, так воно буде максимально хрустким.

Перед тим, як приступати, прочитайте 15 секретів смачного домашнього печива.

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Лимонно-лавандове печиво

Інгредієнти:

  • 250-300 г борошна;
  • 1 ск. дрібно натертої цедри лимона;
  • 1,5 ч. л. розпушувача;
  • по 1 ч. л. солі, кулінарної лаванди;
  • 2 шт. яйця;
  • 50 мл лимонного соку;
  • 0,5 ч. л. екстракту ванілі;
  • 100 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 200 г цукру;
  • 55 г цукрової пудри.

Як приготувати:

  1. Збийте борошно, цедру лимона, розпушувач, сіль і лаванду. Збийте в невеликій мисці яйця, лимонний сік і ванільний екстракт.
  2. Збийте масло і цукор міксером до блідо-кремового кольору, приблизно 2 хвилини.
  3. Додайте яєчну суміш і збивайте 1 хвилину, щоб усе змішалося. Зменшіть швидкість до мінімуму і додайте сухі інгредієнти 3 порціями, перемішуючи, доки вони не будуть об'єднані. Охолодіть тісто впродовж години.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть тісто на порції і скачайте в кульки. Обваляйте в цукровій пудрі та викладіть на деко, застелене пергаментом.
  5. Випікайте 10-15 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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