Лимонне печиво з лавандою – як приготувати найхрусткішу випічку

Основні інгредієнти – це кулінарна лаванда і лимони. Потрібно буде багато цедри і сік. Саме печиво випікається швидко, але тісто потрібно буде попередньо охолодити

Лимонне печиво з лавандою / Фото: www.bonappetit.com

Казати про аромат цього печива буде зайвим, лаванда і лимон чудово роблять свою справу. Кулінарні редактори Вonappetit.com настійно рекомендують охолодити тісто перед формуванням печива, так воно буде максимально хрустким.

Перед тим, як приступати, прочитайте 15 секретів смачного домашнього печива.

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Лимонно-лавандове печиво

Інгредієнти:

250-300 г борошна;

1 ск. дрібно натертої цедри лимона;

1,5 ч. л. розпушувача;

по 1 ч. л. солі, кулінарної лаванди;

2 шт. яйця;

50 мл лимонного соку;

0,5 ч. л. екстракту ванілі;

100 г вершкового масла кімнатної температури;

200 г цукру;

55 г цукрової пудри.

Як приготувати: