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Лимонное печенье с лавандой – как приготовить самую хрустящую выпечку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 октября, 09:01
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Основные ингредиенты – это кулинарная лаванда и лимоны. Нужно будет много цедры и сок. Само печенье выпекается быстро, но тесто нужно будет предварительно охладить
Лимонное печенье с лавандой
Лимонное печенье с лавандой / Фото: www.bonappetit.com

Говорить об аромате этого печенья будет лишним, лаванда и лимон отлично делают свое дело. Кулинарные редакторы Вonappetit.com настоятельно рекомендуют охладить тесто перед формированием печенья, так оно будет максимально хрустящим.

Перед тем, как приступать, прочтите 15 секретов вкусного домашнего печенья.

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Лимонно-лавандовое печенье

Ингредиенты:

  • 250-300 г муки;
  • 1 ст. мелко натертой цедры лимона;
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя;
  • по 1 ч. л. соли, кулинарной лаванды;
  • 2 шт. яйца;
  • 50 мл лимонного сока;
  • 0,5 ч. л. экстракта ванили;
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 200 г сахара;
  • 55 г сахарной пудры.

Как приготовить:

  1. Взбейте муку, цедру лимона, разрыхлитель, соль и лаванду. Взбейте в небольшой миске яйца, лимонный сок и ванильный экстракт.
  2. Взбейте масло и сахар миксером до бледно-кремового цвета, примерно 2 минуты.
  3. Добавьте яичную смесь и взбивайте 1 минуту, чтобы все смешалось. Уменьшите скорость до минимума и добавьте сухие ингредиенты 3 порциями, перемешивая до тех пор, пока они не будут объединены. Охладите тесто в течение часа.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите тесто на порции и скатайте в шарики. Обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  5. Выпекайте 10-15 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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