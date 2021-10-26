Лимонное печенье с лавандой – как приготовить самую хрустящую выпечку

Говорить об аромате этого печенья будет лишним, лаванда и лимон отлично делают свое дело. Кулинарные редакторы Вonappetit.com настоятельно рекомендуют охладить тесто перед формированием печенья, так оно будет максимально хрустящим.
Перед тем, как приступать, прочтите 15 секретов вкусного домашнего печенья.
Лимонно-лавандовое печенье
Ингредиенты:
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- 250-300 г муки;
- 1 ст. мелко натертой цедры лимона;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя;
- по 1 ч. л. соли, кулинарной лаванды;
- 2 шт. яйца;
- 50 мл лимонного сока;
- 0,5 ч. л. экстракта ванили;
- 100 г сливочного масла комнатной температуры;
- 200 г сахара;
- 55 г сахарной пудры.
Как приготовить:
- Взбейте муку, цедру лимона, разрыхлитель, соль и лаванду. Взбейте в небольшой миске яйца, лимонный сок и ванильный экстракт.
- Взбейте масло и сахар миксером до бледно-кремового цвета, примерно 2 минуты.
- Добавьте яичную смесь и взбивайте 1 минуту, чтобы все смешалось. Уменьшите скорость до минимума и добавьте сухие ингредиенты 3 порциями, перемешивая до тех пор, пока они не будут объединены. Охладите тесто в течение часа.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите тесто на порции и скатайте в шарики. Обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте 10-15 минут.
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