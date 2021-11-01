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Печиво з шоколадом та смаком карамелі – рецепт, до якого хочеться повертатися знову і знову

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 листопада, 10:47
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Шоколад може бути будь-яким, крім білого. Також потрібні волоські горіхи. Випікайте на пергаментному папері або у формах для кексів. Перед випіканням тісто треба охолодити
Хрумке печиво з шоколадною крихтою
Хрумке печиво з шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com

Це незвичайне печиво може похвалитися дуже насиченим карамельним смаком, хоча карамель для нього готувати не потрібно. Щоби печиво максимально хрумтіло, краще, якщо його випікати у формах для кексів.

Вonappetit.com обіцяють, що вам обов'язково захочеться запастися тістом для цього печива, зберігати його в холодильнику, щоб щоразу повертатися до його випікання.

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Печиво зі шматочками шоколаду

Інгредієнти:

  • 100 г цукру;
  • 55 г цукрової пудри;
  • 1 ч. л. солі та екстракту ванілі;
  • 200 г вершкового масла, кімнатної температури та додатково для змащування форми;
  • 280 г борошна;
  • 100 г шоколаду подрібненого;
  • 50 г нарізаних волоських горіхів.

Як приготувати:

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  1. На середній швидкості міксера збийте цукровий пісок, цукрову пудру, сіль та вершкове масло впродовж двох хвилин.
  2. Додайте ваніль, борошно – у кілька заходів – і збивайте на низькій швидкості близько однієї хвилини. Тісто має бути грудкуватим.
  3. Додайте шоколад та волоські горіхи, перемішайте.
  4. Сформуйте тісто в ковбаски, оберніть плівкою і приберіть у холодильник на дві години.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть вершковим маслом форми для кексів і викладіть нарізане на порціїї тісто завширшки 1,5 см.
  6. Випікайте 20-22 хвилини. Дайте охолонути у духовці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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