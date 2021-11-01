Печиво з шоколадом та смаком карамелі – рецепт, до якого хочеться повертатися знову і знову

Це незвичайне печиво може похвалитися дуже насиченим карамельним смаком, хоча карамель для нього готувати не потрібно. Щоби печиво максимально хрумтіло, краще, якщо його випікати у формах для кексів.
Вonappetit.com обіцяють, що вам обов'язково захочеться запастися тістом для цього печива, зберігати його в холодильнику, щоб щоразу повертатися до його випікання.
15 важливих лайфхаків для ідеального домашнього печива знайдете тут.
Далі по темі
Печиво зі шматочками шоколаду
Інгредієнти:
- 100 г цукру;
- 55 г цукрової пудри;
- 1 ч. л. солі та екстракту ванілі;
- 200 г вершкового масла, кімнатної температури та додатково для змащування форми;
- 280 г борошна;
- 100 г шоколаду подрібненого;
- 50 г нарізаних волоських горіхів.
Як приготувати:
- На середній швидкості міксера збийте цукровий пісок, цукрову пудру, сіль та вершкове масло впродовж двох хвилин.
- Додайте ваніль, борошно – у кілька заходів – і збивайте на низькій швидкості близько однієї хвилини. Тісто має бути грудкуватим.
- Додайте шоколад та волоські горіхи, перемішайте.
- Сформуйте тісто в ковбаски, оберніть плівкою і приберіть у холодильник на дві години.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть вершковим маслом форми для кексів і викладіть нарізане на порціїї тісто завширшки 1,5 см.
- Випікайте 20-22 хвилини. Дайте охолонути у духовці.
Читайте також: