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Печенье с шоколадом и вкусом карамели – рецепт, к которому хочется возвращаться снова и снова

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 ноября, 10:47
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Шоколад может быть любым, кроме белого. Также нужны будут грецкие орехи. Выпекайте на пергаментной бумаге или в формах для кексов. Перед выпеканием тесто нужно охладить
Хрустящее печенье с шоколадной крошкой
Хрустящее печенье с шоколадной крошкой / Фото: www.bonappetit.com

Это необычное печенье может похвастаться очень насыщенным карамельным вкусом, хотя карамель для него готовить не нужно. Чтобы печенье максимально хрустело, лучше, если его выпекать в формах для кексов.

Вonappetit.com обещают, что вам обязательно захочется запастись тестом для этого печенья, хранить его в холодильнике, чтобы каждый раз возвращаться к его выпеканию.

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Печенье с кусочками шоколада

Ингредиенты:

  • 100 г сахара;
  • 55 г сахарной пудры;
  • по 1 ч. л. соли, экстракта ванили;
  • 200 г сливочного масла, комнатной температуры и дополнительно для смазывания формы;
  • 280 г муки;
  • 100 г шоколада измельченного;
  • 50 г нарезанных грецких орехов.

Как приготовить:

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  1. На средней скорости миксера взбейте сахарный песок, сахарную пудру, соль и сливочное масло в течение двух минут.
  2. Добавьте ваниль, муку – в несколько заходов – и взбивайте на низкой скорости около одной минуты. Тесто должно быть комковатым.
  3. Добавьте шоколад и грецкие орехи, перемешайте.
  4. Сформируйте тесто в "колбаски", оберните пленкой и уберите в холодильник на два часа.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте сливочным маслом формы для кексов и выложите нарезанное на порции тесто шириной по 1,5 см.
  6. Выпекайте 20-22 минуты. Дайте остыть в духовке.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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