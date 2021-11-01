Печенье с шоколадом и вкусом карамели – рецепт, к которому хочется возвращаться снова и снова

Это необычное печенье может похвастаться очень насыщенным карамельным вкусом, хотя карамель для него готовить не нужно. Чтобы печенье максимально хрустело, лучше, если его выпекать в формах для кексов.
Вonappetit.com обещают, что вам обязательно захочется запастись тестом для этого печенья, хранить его в холодильнике, чтобы каждый раз возвращаться к его выпеканию.
15 важных лайфхаков для идеального домашнего печенья найдете здесь.
Далее по теме
Печенье с кусочками шоколада
Ингредиенты:
- 100 г сахара;
- 55 г сахарной пудры;
- по 1 ч. л. соли, экстракта ванили;
- 200 г сливочного масла, комнатной температуры и дополнительно для смазывания формы;
- 280 г муки;
- 100 г шоколада измельченного;
- 50 г нарезанных грецких орехов.
Как приготовить:
- На средней скорости миксера взбейте сахарный песок, сахарную пудру, соль и сливочное масло в течение двух минут.
- Добавьте ваниль, муку – в несколько заходов – и взбивайте на низкой скорости около одной минуты. Тесто должно быть комковатым.
- Добавьте шоколад и грецкие орехи, перемешайте.
- Сформируйте тесто в "колбаски", оберните пленкой и уберите в холодильник на два часа.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте сливочным маслом формы для кексов и выложите нарезанное на порции тесто шириной по 1,5 см.
- Выпекайте 20-22 минуты. Дайте остыть в духовке.
Читайте также: