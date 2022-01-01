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Как разгрузиться после застолья – приготовить эти детокс-супы

Ирина Маслова
1 января, 12:12
Нужно заглянуть в овощной отсек холодильника, взять капусту, лук, морковь, перец и шампиньоны. Варятся детокс-супы не дольше 25-30 минут. Идеальные специи для них – имбирь и куркума

Зачастую после обильного и долгого застолья на еду не хочется смотреть. Но переходить в голодный режим тоже неправильно.

Тогда нужно варить легкие и полезные супы, они помогут взбодриться и вернуться в форму. Наверняка у вас остались в холодильнике овощи после подготовки к новогоднему столу. Готовятся детокс-супы легко и быстро.

Детокс-супы - рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

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Капуста wellness_zara нужна белокочанная, в суп от food.english.kids нужен лук-порей и шампиньоны.

Детокс-суп с имбирем и грибами

Детокс-суп с имбирем и грибами / Фото: instagram.com/food.english.kids/

Ингредиенты:

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  • Имбирь – 2 ст. л. имбиря (очищенный, мелко порубленный) ⠀
  • Чеснок – 1 ч. л. (мелко порубленного) ⠀
  • Луковица (очищенная, мелко порезанная) ⠀
  • Лук-порей – 1 стебель (порезанный тонкими кружками) ⠀
  • Морковь – 2-3 средних (порезанных кружками) ⠀
  • Куркума – 2-3 ч. л.
  • Щепотка гвоздики⠀
  • Брокколи – 150-200 г (разделенной на соцветия) ⠀
  • Шампиньоны – 100 г (порезанных вдоль) ⠀
  • Оливковое масло, соль, перец

Как приготовить:⠀

  1. В кастрюле с небольшим количеством масла потушить лук, морковь, имбирь, чеснок, шампиньоны.
  2. Добавить куркуму, гвоздику. Залить 1 л воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут.
  3. Добавить брокколи и варить еще 5-7 минут.

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Детокс-суп из капусты и болгарского перца

Детокс-суп из капусты и болгарского перца / Фото: instagram.com/wellness_zara/

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Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 1/2 кочана
  • Репчатый лук, помидоры – по 6 шт.
  • Стебель сельдерея – 3 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Вода или овощной бульон

Как приготовить:

  1. Нарезать капусту, лук – мелкой соломкой, помидоры – кубиками. Сельдерей нарезать кружочками, перец – тонкими полосками.
  2. Сложить овощи в кастрюлю и налить воды или овощного бульона так, чтобы кастрюля была заполнена на 3/4.
  3. Довести до вкуса солью и перцем. Готовить 30 минут.