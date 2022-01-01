Як розвантажитися після застілля – приготувати ці детокс-супи

Найчастіше після багатого та тривалого застілля на їжу не хочеться дивитися. Але переходити в голодний режим також неправильно.
Тоді потрібно варити легкі та корисні супи, вони допоможуть підбадьоритися та повернутися у форму. Напевно, у вас лишилися в холодильнику овочі після підготовки до новорічного столу. Готуються детокс-супи легко та швидко.
Детокс-супи - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні
Капуста wellness_zara потрібна білокачанна, в суп від food.english.kids потрібен цибуля-порей та печериці.
Детокс-суп з імбиром та грибами
Детокс-суп з імбиром та грибами / Фото: instagram.com/food.english.kids/
Інгредієнти:
- Імбир – 2 ст. л. імбиру (очищений, дрібно порубаний) ⠀
- Часник – 1 ч. л. (дрібно порубаного) ⠀
- Цибулина (очищена, дрібно порізана) ⠀
- Цибуля-порей – 1 стебло (порізане тонкими кружальцями) ⠀
- Морква – 2-3 середніх (порізаних кружальцями) ⠀
- Куркума – 2-3 ч. л.
- Дрібка гвоздики⠀
- Броколі – 150-200 г (поділеної на суцвіття) ⠀
- Печериці – 100 г (порізані вздовж) ⠀
- Оливкова олія, сіль, перець
Як приготувати:⠀
- У каструлі з невеликою кількістю олії потушкувати цибулю, моркву, імбир, часник, печериці.
- Додати куркуму, гвоздику. Залити 1 л води та варити на невеликому вогні 20-30 хвилин.
- Додати броколі та варити ще 5-7 хвилин.
Детокс-суп з капусти та болгарського перцю
Детокс-суп з капусти та болгарського перцю / Фото: instagram.com/wellness_zara/
Інгредієнти:
- Білокачанна капуста – 1/2 качана
- Цибуля, помідори – по 6 шт.
- Стебло селери – 3 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Сіль та перець – за смаком
- Вода або овочевий бульйон
Як приготувати:
- Нарізати капусту, цибулю – дрібною соломкою, помідори – кубиками. Селеру нарізати кружальцями, перець – тонкими смужками.
- Скласти овочі в каструлю і налити води або овочевий бульйон так, щоб каструля була заповнена на 3/4.
- Довести до смаку сіллю та перцем. Готувати 30 хвилин.