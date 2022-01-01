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Як розвантажитися після застілля – приготувати ці детокс-супи

Ірина Маслова
1 січня, 12:12
Треба заглянути в овочевий відсік холодильника, взяти капусту, цибулю, моркву, перець та печериці. Варяться детокс-супи не довше 25-30 хвилин. Ідеальні спеції для них – імбир та куркума

Найчастіше після багатого та тривалого застілля на їжу не хочеться дивитися. Але переходити в голодний режим також неправильно.

Тоді потрібно варити легкі та корисні супи, вони допоможуть підбадьоритися та повернутися у форму. Напевно, у вас лишилися в холодильнику овочі після підготовки до новорічного столу. Готуються детокс-супи легко та швидко.

Детокс-супи - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

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Капуста wellness_zara потрібна білокачанна, в суп від food.english.kids потрібен цибуля-порей та печериці.

Детокс-суп з імбиром та грибами

Детокс-суп з імбиром та грибами / Фото: instagram.com/food.english.kids/

Інгредієнти:

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  • Імбир – 2 ст. л. імбиру (очищений, дрібно порубаний) ⠀
  • Часник – 1 ч. л. (дрібно порубаного) ⠀
  • Цибулина (очищена, дрібно порізана) ⠀
  • Цибуля-порей – 1 стебло (порізане тонкими кружальцями) ⠀
  • Морква – 2-3 середніх (порізаних кружальцями) ⠀
  • Куркума – 2-3 ч. л.
  • Дрібка гвоздики⠀
  • Броколі – 150-200 г (поділеної на суцвіття) ⠀
  • Печериці – 100 г (порізані вздовж) ⠀
  • Оливкова олія, сіль, перець

Як приготувати:⠀

  1. У каструлі з невеликою кількістю олії потушкувати цибулю, моркву, імбир, часник, печериці.
  2. Додати куркуму, гвоздику. Залити 1 л води та варити на невеликому вогні 20-30 хвилин.
  3. Додати броколі та варити ще 5-7 хвилин.

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Детокс-суп з капусти та болгарського перцю

Детокс-суп з капусти та болгарського перцю / Фото: instagram.com/wellness_zara/

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Інгредієнти:

  • Білокачанна капуста – 1/2 качана
  • Цибуля, помідори – по 6 шт.
  • Стебло селери – 3 шт.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Сіль та перець – за смаком
  • Вода або овочевий бульйон

Як приготувати:

  1. Нарізати капусту, цибулю – дрібною соломкою, помідори – кубиками. Селеру нарізати кружальцями, перець – тонкими смужками.
  2. Скласти овочі в каструлю і налити води або овочевий бульйон так, щоб каструля була заповнена на 3/4.
  3. Довести до смаку сіллю та перцем. Готувати 30 хвилин.