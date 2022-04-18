Как сделать густую сметану из домашнего молока

Когда есть вдохновение готовить то, что обычно покупается в магазине, получаем несколько важных вещей.
Мы видим из чего, в каких условиях делается продукт. Это прежде всего касается домашних бульонных кубиков, которые значительно сокращают время на приготовление супа.
Сметана из домашнего молока / Фото: pexels.com
Домашняя сметана – это чистый продукт без крахмала и лишней воды.
Лучше всего использовать фермерское молоко, густая сметана из магазинного вряд ли получится.
Как сделать сметану из домашнего молока
Банку с молоком нужно поставить на ночь в холодильник. На следующий день будет виден слой сливок, которые образовались за это время.
Примерно это будет 300-400 миллилитров. Сливки с помощью ложки аккуратно вычерпать в отдельную банку.
Теперь банку нужно накрыть и оставить в тепле на 6-8 часов.
После теплого места сливки нужно убрать в холодильник тоже на такой же период времени.
Чтобы сметана получилась быстрее, можно добавить в сливки несколько столовых ложек кефира. Он поможет сливкам превратиться в сметану.
Здесь узнаете, как из сметану сделать вкусные сливки.
Существует еще один, более быстрый способ приготовить сметану.
Перелейте молоко в банку и поставьте в кастрюлю с водой до плечиков емкости. На дно кастрюли положите тканевую салфетку.
Теперь воду нужно нагреть до 85 градусов, то есть вода только-только должна закипать. Молоко нужно остудить до теплого состояния. Корочку (пенку), которая образовалась на поверхности, нужно убрать.
В молоко (пол-литра) добавьте столовую ложку сметаны и тщательно размешайте.
Банку накройте, укутайте и поставьте в теплое место на 6-8 часов, при температуре около 20-ти градусов.