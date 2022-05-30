Как сварить действительно рассыпчатый рис – важные советы от профессионалов

Хорошо, мы согласимся, чтобы сварить, например, киноа, а делаем это мы нечасто, – нужно знать, как это сделать. А вот с рисом все предельно понятно и просто.

Но не всегда мы получаем рассыпчатый гарнир. Часто рис слипается, недоваривается или склеивается.

Как сварить рассыпчатый рис / Фото: Depositphotos

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И чтобы не допустить этого, ознакомьтесь с этими простыми правилами от профессионалов, собранными на сайте www.express.co.uk.

Чтобы рис был рассыпчатым, нужно:

Перед тем, как варить рис, его нужно немного просушить / Фото: freepik.com

Очень тщательно его промыть. До прозрачности воды. Делать это не в глубокой миске, как обычно у нас происходит, а в дуршлаге.

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После того, как вы убедились в чистоте риса, его можно оставить на пять минут стечь, а можно просушить на медленном огне в течение одной минуты.

Немаловажны пропорции, о них вы наверняка слышали: на одну порцию риса нужно два порции воды.

Когда начнете варить рис, подсолите воду. Для лучшего вкуса можно добавить хлопья чили или немного куркумы для приятного цвета.

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Итак, поставьте рис на огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до среднего, пока вы не заметите, что рис стал увеличиваться в объеме. Теперь накройте кастрюлю крышкой и готовьте еще 10-15 минут.

Очень вкусно, когда хорошо промытый и обсушенный рис отправить на сковороду. Где вы растопили сливочное масло. Сливочное масло не жалейте, так будет вкуснее.

Итак, обжарьте его две-три минуты, затем залейте нужным количеством воды и готовьте под крышкой.

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