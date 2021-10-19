Как вырезать тыкву на Хэллоуин красиво и правильно (видео)

Как бы мы не старались и какое бы разнообразие еды на Хэллоуин не поставили на стол, на нем обязательно должна быть тыква. Это не то, что главный атрибут праздника, это его символ.

Тыква, устрашающая тыква, со свечой внутри символизирует и окончание сбора урожая, и нечистую силу, и защиту от злых духов одновременно. Выбирайте не слишком большую тыкву, максимально симметричную и яркую.

Как вырезать тыкву на Хэллоуин / Фото: Pexels

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Вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками – это сложно в некотором роде, но вполне возможно.

Как правильно вырезать тыкву на Хэллоуин

Выбирайте симметричную и яркую тыкву / Фото: instagram.com/cestentreparentheses/?hl=ru

Вам понадобятся фломастер, два ножа. Один побольше, чтобы отрезать шляпку. Другой поменьше, чтобы вырезать глаза, нос и рот. Также понадобится ложка, с помощью которой нужно убрать мякоть и семечки.

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Все, что вы будете вырезать, должно быть прорисовано на овоще.

Итак, чтобы отрезать крышку на тыкве, держите нож под небольшим углом, вырежьте звезду. Дальше нужно тщательно очистить середину тыквы и достать мякоть и семена ложкой.

Дальше ножом, чуть меньшим по размеру, нужно вырезать глаза, нос и рот. Делайте это аккуратно, чтобы не съехать ножом далеко за пределы нанесенного рисунка.

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После того, как тыква готова, нужно отшлифовать рисунок. Это можно сделать с помощью кухонного полотенца или маленьким ножом. Свечу для хэллоуинской тыквы лучше выбирать с металлической подставкой, другая не будет хорошо держаться.

Из видео канала Warren Nash станет ясно, что вырезать тыкву на Хэллоуин своими руками – несложно.

Кстати, опустите мякоть в холодную воду, семена останутся наверху, а мякоть можно использовать в выпечке.